La Xiaomi Mi Home Security 360° est en promotion à seulement 28 euros

Caméra de sécurité abordable par excellence, la Xiaomi Mi Home Security 360° bénéficie d'une nouvelle réduction. Elle descend aujourd'hui au prix de 28 euros via Acheter sur Google.

Si vous souhaitez surveiller votre domicile depuis votre lieu de vacances cet été, la caméra de sécurité reste la solution la plus judicieuse. D’autant plus qu’il n’est pas utile de débourser des sommes monstrueuses pour en acquérir une. C’est le cas avec la Xiaomi Mi Home Security 360° qui bénéficie d’une réduction supplémentaire de 5 % sur son prix déjà réduit.

En bref

Filme en Full HD

Dispose d’une vision nocturne

La vision panoramique de 360 degrés

Affichée initialement à 39 euros, puis à 29 euros, la Xiaomi Mi Home Security 360° est aujourd’hui disponible à 28 euros via Acheter sur Google avec le code promo PROMOAOUT à ajouter lors du paiement.

Vous ne connaissez pas Acheter sur Google ? La plateforme regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne, comme Darty, Fnac, Boulanger et consorts. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier et payer en toute sécurité avec Google Pay. D’autres avantages sont sur la liste, comme profiter du SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et de nombreuses promotions, comme celle-ci.

Pour en savoir plus 👇

La caméra Xiaomi Mi Home Security 360° prendra place uniquement en intérieur, puisqu’elle ne dispose pas de la certification IP qui la rendrait résistante aux intempéries. Elle propose tout de même plusieurs fonctionnalités bien pratiques au quotidien au sein de votre domicile. Elle peut par exemple filmer en Full HD (1 080p) avec une vision panoramique à 360 degrés. Elle embarque également la fonction « Talkback » pour gérer des appels vidéos, la détection de mouvement ainsi que la vision nocturne en infrarouge.

Côté design, la caméra de vidéosurveillance est assez sobre. Elle saura aussi se faire discrète lors de ses rotations silencieuses. Pour l’installer, rien de plus simple : il suffit de télécharger l’application Mi Home, disponible sur iOS et Android, afin de la relier à votre réseau Wi-Fi. Vous aurez ensuite un aperçu en direct de ce qu’il se passe chez vous depuis votre smartphone ou votre tablette, que vous voyez dans votre domicile ou hors de celui-ci.

Cependant, si vous souhaitez garder une trace des images capturées par la Xiaomi Mi Home, il faudra y ajouter une carte micro SD. La caméra est enfin livrée avec un câble USB de 2 mètres pour l’alimenter, ce qui pourra être un peu court pour certains cas. Il faudra en plus vous procurer un bloc secteur, qui n’est pas fourni, ou disposer d’un port USB proche.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Mi Home Security 360°.

