Complétez votre installation Philips Hue avec ce pack 2 ampoules en promo

Si vous souhaitez compléter votre installation d'ampoules connectées Philips Hue chez vous, c'est le bon moment. Ce pack comprenant deux ampoules White & Colors et une télécommande est bradé chez Boulanger à seulement 79 euros.

On ne présente plus les ampoules connectées Philips Hue, bien connues aujourd’hui pour installer une atmosphère chaleureuse à la maison. Les références White & Colors ne se contentent pas de diffuser une lumière blanche, mais proposent aussi une ambiance colorée dans toute la pièce. C’est le moment de compléter votre installation avec le pack comprenant deux ampoules White & Colors ainsi qu’une télécommande, qui est 40 € moins cher. Attention, le pack ne dispose pas du hub pilotant les ampoules de la gamme.

En bref

Plus de 16 millions de nuances colorées

Une télécommande pour contrôler rapidement la lumière

Compatible Google Assistant, Amazon Alexa et Siri

Au lieu de 119 euros initialement, le pack avec deux ampoules Philips Hue White & Colors et une télécommande est disponible à 79 euros chez Boulanger, soit une réduction de 33 % .

Si vous ne disposez pas déjà d’un pont de connexion, nous vous conseillons de vous procurer un kit de démarrage comme celui comprenant deux ampoules, le fameux hub ainsi qu’une télécommande. Il est disponible à 149 euros chez Boulanger.

Pour en savoir plus 👇

Ce kit inclut d’abord deux ampoules « White & Colors » à culot E27. Pour installer une ambiance chaleureuse et douce dans votre intérieur, vous n’aurez que l’embarras du choix : Philips Hue propose pas moins de 16 millions de nuances de couleurs. Il sera également possible de les configurer pour qu’elles ne diffusent qu’une lumière blanche, chaude ou froide. Quoique vous choisissiez, ces ampoules seront à l’écoute de votre voix grâce à leur compatibilité Google Assistant, Amazon Alexa et Siri.

Cependant, pour contrôler facilement leur intensité, il est conseillé de disposer d’un pont de connexion, le Hue Bridge. Ce dernier gère les appareils grâce au protocole ZigBee qui offre une consommation moins gourmande en énergie par rapport à l’utilisation du Wi-Fi. Toutefois, depuis 2019, plusieurs modèles d’ampoules connectées Philips Hue comme ces White & Colors embarquent le Bluetooth, ce qui permet de se passer du pont de connexion, mais la portée sera plus courte et les ampoules ne seront pas connectées à Internet à distance.

Outre les ampoules, le pack comporte également la télécommande sans fil Philips Hue Dimmer Switch. Elle s’intègre dans l’installation Philips Hue en sa qualité d’interrupteur. Vous pourrez donc allumer, éteindre et moduler la luminosité de vos ampoules de manière très simple. Quand vous serez satisfaits, vous pourrez replacer cette télécommande magnétique facilement sur son support mural.

Enfin, assurez-vous de télécharger l’application Philips Hue, disponible sur iOS et Android, pour synchroniser votre installation et avoir accès à toutes les fonctionnalités.

Retrouvez le pack Philips Hue White & Colors + télécommande à 79 € chez Boulanger

Notre guide d’achat

Si vous souhaitez y voir plus clair sur les installations de la marque, vous pouvez consulter notre guide dédié aux ampoules connectées Philips Hue.