Connectez votre maison avec le pack Philips Hue / Google Home à 219 euros

Si vous cherchez à commercer à connecter votre maison, Boulanger a le pack qu'il vous faut ! Il comprend un Google Home Mini, un Chromecast, deux ampoules connectées Philips Hue, leur télécommande, une prise connectée et le pont de connexion Hue pour 219 euros au lieu d'un prix de base de 299 euros.

En bref

Un Google Home Mini

Un Google Chromecast

Le pack de démarrage Philips Hue

La prise connectée Philips Hue

Ce pack contient tout d’abord une enceinte connectée Google Home Mini. Elle intègre évidemment Google Assistant dans un format compact et avec un design simple et élégant pour être posée sur un meuble sans faire tache pour autant (rendez-vous sur notre test complet). On retrouve aussi un Chromecast 3 qui, branché à votre TV va la transformer en SmartTV. Envoyez du contenu depuis votre smartphone ou ordinateur vers votre téléviseur via des applications comme YouTube, Netflix, Disney+, MyCanal, VLC ou Spotify, etc.

En plus de ces deux produits Google, on retrouve cinq représentants de la gamme Philips Hue en commençant par le pont de connexion qui va servir de point central pour relier les produits Hue au Google Assistant de votre Home Mini ou à tout autre assistant comme Alexa ou Siri.

Il est accompagné par deux ampoules E27 White and color qui pourront diffuser de nombreuses couleurs selon vos envies en les contrôlant soit via l’application Hue, votre assistant connecté ou l’interrupteur avec variateur inclus lui aussi dans ce pack.

Enfin, on retrouve une prise connectée Hue pour pouvoir contrôler à distance n’importe quel produit qui n’est pas connecté nativement. Par exemple, branchez-y une lampe pour l’éteindre et l’allumer à distance.

Notre guide d’achat

Si vous préférez faire votre choix en achetant des produits à l’unité et pas en pack, n’hésitez pas à lire notre guide d’achat des 12 objets pour une maison connectée idéale.