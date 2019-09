Dormir c’est bien, mais il faut se réveiller à l’heure de temps en temps. Le Lenovo Smart Clock le meilleur pour ça. C’est un réveil composé d’un écran avec une interface made in Google et donc avec l’Assistant intégré. En plus de servir de réveil, il peut également se transformer en petite enceinte ou en station de recharge grâce à son port USB A. On l’a testé et on l’a vraiment beaucoup aimé. Si vous ne deviez garder qu’un produit de cette sélection, ce serait celui là.