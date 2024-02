Envie d’une friteuse connectée ? Celle de Xiaomi à -47 % est idéale pour se lancer

Après un succès fulgurant dans les cuisines américaines, les air fryer ont démarré leur conquête du Vieux Continent. Un filon dont s'est emparé Xiaomi, son meilleur modèle est d'ailleurs proposé à 79 euros au lieu de 149 euros habituellement.

Les friteuses à convection, ou air fryer pour les plus intimes, connaissent une démocratisation fulgurante à l’heure où nous essayons d’être plus soucieux de ce qui se trouve dans nos assiettes. Ce succès tient sur cette simple promesse : une cuisson parfaite avec presque aucune matière grasse. Depuis peu, de nombreux constructeurs se sont insérés sur ce marché prometteur, dont Xiaomi qui propose déjà deux modèles dans son catalogue dont le Smart Air Fryer Pro 4L quasiment à moitié prix en boutique officielle.

Le Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L en quelques mots

Pour une cuisson plus saine avec moins de matière grasse

Un éventail complet de modes de cuisson

Capable de programmer les cuissons jusqu’à 24 h à l’avance

Un appareil compact avec un volume de 4 litres

Au lieu de 149 euros habituellement, le Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4 L est maintenant disponible en promotion à 79 euros en boutique officielle.

Un Air Fryer complet à un prix accessible !

Après un premier Smart Air Fryer proposé à un bon rapport qualité-prix, Xiaomi a renforcé son offre avec un modèle Pro d’une capacité de quatre litres et doté d’une nouvelle cuve vitrée pour surveiller la cuisson de temps en temps, comme avec un vrai four. Le principe est le même qu’avec les autres air fryer du marché : cuire ses aliments avec quasiment pas de matière grasse. En plus de se nourrir plus sainement, aucune odeur désagréable de friture ne vient tapisser les murs de la cuisine et l’entretien est plus facile qu’avec une friteuse traditionnelle.

Quand bien même la version Pro de cet air fryer propose une capacité plus élevée, ses dimensions sont les mêmes que celles de son petit frère de 3,5 litres. Il ne mesure que 25,1 × 33,5 × 30,4 cm et ne pèse que 3,9 kg, non seulement il ne prend pas beaucoup de place, mais il est aussi simple de le ranger en hauteur vu sa légèreté. Même dans un studio ou une petite cuisine, il arrive à se faire discret. Pour ce qui est du design, le constructeur chinois s’est cantonné à une livrée blanche, minimaliste, avec un bouton OLED au centre faisant office de panneau de commande.

Polyvalent et connecté

Une fois installée dans la cuisine, il suffit de le configurer avec l’application Xiaomi Home pour pouvoir utiliser ses fonctions connectées, mais aussi accéder à un catalogue de plusieurs dizaines de recettes avec les instructions de cuisson. En plus de suivre l’état d’avancement d’une préparation depuis son smartphone, il est possible de programmer une cuisson jusqu’à 24 heures à l’avance et ainsi mieux organiser la préparation de son dîner. On retrouve enfin une compatibilité avec Google Assistant.

Pour les puristes ou ceux préférant une utilisation plus intuitive, l’écran OLED sert également de panneau de commande où l’on peut régler manuellement le temps de cuisson et la température sur une plage entre 40 °C à 200 °C. On a le choix entre plusieurs modes de cuisson, du gril à la décongélation en passant par d’autres, plus originaux, comme la déshydratation à la fermentation pour faire des yaourts. Plus qu’un air fryer, il s’agit presque d’un cuiseur multifonction. Enfin, le Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L annonce une puissance de chauffe de 1 600 W.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L.

