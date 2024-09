Huawei Watch GT 5 Pro : une toute nouvelle montre premium déjà moins chère, avec des FreeBuds 5i offerts

Alors qu’elle n’est sur le marché que depuis le 19 septembre 2024, la montre connectée Huawei GT 5 Pro est déjà moins chère deplus de 60 euros chez Amazon, et, en cadeau, vous recevez les écouteurs Bluetooth Huawei FreeBuds 5i avec réduction de bruit active.

La Huawei Watch GT 5 Pro // Source : Huawei

La Huawei Watch GT 5 Pro se positionne dans le haut de gamme du constructeur chinois. Ici il s’agit de la version la plus large, avec un boitier de 46 mm et qui pèse environ 54 grammes. La montre est à la fois à destination des sportifs, avec des capteurs et des applications pour suivre vos entraînements. Mais aussi pour celles et ceux qui cherchent une montre élégante, avec son boitier en titane. Surtout, elle vient juste de sortir et elle est déjà disponible en lot avec 30 % de réduction.

Les points forts de la Huawei Watch GT 5 Pro

Des finitions soignées et une couronne rotative du plus bel effet

Une semaine d’autonomie avec toutes les fonctions activées

Fonctionne aussi bien sur Android que sur iOS

Seule, la Huawei GT 5 Pro coûte 379 euros. Et, les Huawei FreeBuds 5i, eux, sont vendus 79,99 euros. En ce moment chez Amazon, le lot composé de la montre et des écouteurs est à 318,99 euros.

Une montre élégante et adaptée à tout le monde

La Huawei Watch GT 5 Pro est une montre connectée haut de gamme qui affiche tout de suite la couleur avec son boitier en titane et un verre ne pouvant pas être rayé. Elle est certifiée IP68, 5 ATM et IP69K, donc vous pouvez même la porter lorsque vous faites de la natation. Huawei a opté pour une couronne rotative, facilitant la navigation dans les menus. La montre propose également un large choix de bracelets, tout en conservant la possibilité de les remplacer par des modèles standards, un vrai plus pour la personnalisation. Toutefois, attention, certains utilisateurs pourraient trouver la montre légèrement imposante, surtout dans sa version 46 mm comme celle qui est proposée ici.

L’écran AMOLED de la Huawei Watch GT 5 Pro propose une luminosité allant jusqu’à 1200 cd/m², pour rester lisible en plein soleil. Le mode always-on permet de garder un œil sur l’heure ou les notifications sans avoir à activer l’écran, un détail pratique au quotidien. Côté autonomie, Huawei ne déçoit pas : la montre peut tenir jusqu’à 14 jours, même en activant des fonctions énergivores comme le suivi continu de la fréquence cardiaque ou l’affichage permanent. Dans des conditions d’utilisation intensive, l’autonomie atteint aisément six jours, un résultat bien au-dessus de la moyenne des montres connectées.

Des fonctionnalités santé et sport complètes

Dotée du système Harmony OS 4.0, la Huawei Watch GT 5 Pro se distingue par une interface fluide et facile à prendre en main. Compatible aussi bien avec les appareils iOS qu’Android, elle permet de naviguer facilement entre les applications grâce à des gestes simples. Le bouton rotatif facilite encore plus l’accès aux fonctionnalités, et le second bouton est personnalisable pour lancer directement votre application favorite, comme la météo ou la boussole.

Cependant, l’offre d’applications tierces reste limitée. Si Petal Maps ou des applications de fitness sont disponibles, l’absence de grandes plateformes comme Spotify, Deezer ou WhatsApp pourrait être un frein pour certains utilisateurs. En termes de suivi de santé, la Huawei Watch GT 5 Pro propose un ensemble très complet. Outre le suivi classique de la fréquence cardiaque et de la SpO2, elle intègre un électrocardiogramme, un capteur de température cutanée et un oxymètre de pouls. La montre peut même exporter vos électrocardiogrammes en format PDF pour un partage avec un médecin. De plus, elle analyse votre sommeil et votre niveau de stress, proposant des insights utiles pour améliorer votre bien-être.

Pour les sportifs, plus de 100 modes d’entraînement sont disponibles, dont la course, la natation et le golf. Néanmoins, le GPS a tendance à sous-estimer légèrement les distances. Cela reste acceptable pour un usage amateur, mais les sportifs aguerris pourraient noter un écart par rapport aux données de montres de sport plus précises, comme celles de Garmin.

Pour en savoir plus sur la Huawei Watch GT 5 Pro, n’hésitez pas à aller consulter son test complet. D’ailleurs, vous pouvez aussi lire le test des Huawei FreeBuds 5i, les écouteurs qui accompagnent cette montre.

