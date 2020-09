La montre Withings Move ECG est à moins de 100 euros sur Amazon

Withings est un expert des objets connectés dans la santé. Sa Move ECG propose la plupart des fonctionnalités et capteurs d'une montre connectée, mais en gardant l'allure d'une montre classique avec un véritable cadran. Et elle est à 95 euros au lieu de 129 euros sur Amazon.

Vous souhaitez avoir une montre connectée pour profiter du suivi santé et de tracker d’activité tout en gardant un véritable cadran ? La Withings Move ECG a de sérieux atouts à faire valoir. Pour moins de 100 euros sur Amazon, vous aurez la montre connectée « hybride » par excellence.

En bref

Un tracker d’activité complet

Un électrocardiogramme intégré

Une autonomie de 12 mois

La montre Withings Move ECG est disponible à 95 euros sur Amazon au lieu de 129 euros dans son coloris blanc avec bracelet bleu, pour la version noire, il faudra débourser 97 euros soit deux petits euros de plus.

Pour en savoir plus 👇

Avec cette montre, Withings a voulu créer un produit élégant. On le remarque déjà au cadran de 38 mm orné de fines aiguilles et d’une écriture tout aussi sobre. Son bracelet en silicone peut être remplacé par de nombreux modèles disponibles sur le web afin d’adapter sa montre aux différentes occasions.

Ce bracelet en silicone s’avérera très utile lors d’une session de natation, en plongée ou pendant que vous faites la vaisselle. Car la montre est étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Montre Withings oblige, on lui retrouve un attrait pour le suivi de santé. Elle propose un électrocardiogramme qui, lorsqu’il est activé, mesure votre rythme cardiaque et l’affiche sur le cadran numérique. Mais il ne mesure pas que cela. Avec son GPS et tout l’arsenal de tout tracker d’activité qui se respecte, la Move ECG pourra enregistrer vos performances sportives que ce soit en course, en natation, en cyclisme ou tout simplement dans vos activités quotidiennes classiques comme la marche et la mesure de votre sommeil.

Comme il n’y a pas d’écran intégré, il vous faudra un smartphone pour lire les données récoltées. Connectez la montre en Bluetooth à votre appareil pour retrouver ces données sur l’application Withings Health Mate. Vous pourrez également les exporter sur Google Fit, Apple Health, Samsung Fit, etc. Enfin, cette montre propose une autonomie gigantesque. Withings annonce que vous pourrez tenir près d’une année entière sur une seule pile CR2430.

Notre guide d’achat

Pour en savoir plus sur le marché des montres connectées et connaître les concurrents de cette Withings Move ECG, rendez-vous sur notre guide d’achat dédié !