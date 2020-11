C’est le moment d’acquérir un robot aspirateur avec 120 € de remise sur le iRobot Roomba 971

La marque iRobot est le leader du marché des robots aspirateurs. Son Roomba 971 n'est pas le modèle le plus premium du constructeur, mais c'est aujourd'hui l'un des meilleurs compromis grâce à cette promotion qui le fait passer de 499 à 379 euros sur Amazon.

Les robots aspirateurs se sont largement démocratisés en 2020, à tel point que des références onéreuses comme les Roomba d’iRobot deviennent de plus en plus abordables. C’est aujourd’hui le cas de son modèle 971 qui profite en ce moment d’une réduction de 120 euros.

En bref

Les nombreuses fonctionnalités pratiques

Une cartographie précise pour un nettoyage efficace

L’autonomie de 75 minutes avec la recharge automatique

Au lieu de 499 euros, le iRobot Roomba 971 est aujourd’hui disponible en promotion à 379 euros sur Amazon. Cela représente une remise de presque 25 % sur son prix habituel.

Pour en savoir plus 👇

iRobot propose plusieurs gammes de robots aspirateurs. Celles-ci sont plus ou moins chères et, de ce fait, plus ou moins efficaces. Par exemple, la série Roomba 900 est présentée comme 5 fois plus puissante que celles des 600. Il y a également des différences au niveau des fonctionnalités selon le modèle choisi.

Dans le cas du iRobot Roomba 971, il procède intelligemment en cartographiant précisément votre maison/appartement pour naviguer en lignes nettes et efficaces, laissant derrière lui un sol toujours propre. Il aspire tout sur son passage grâce à ses deux brosses anti-emmêlement en caoutchouc, que ce soit la saleté, les débris ou les poils d’animaux présents sur vos sols durs ou tapis.

Il intègre plusieurs capteurs pour agir de façon efficace, notamment celui de détection la poussière (Dirt Detect) plus que bienvenu pour permettre au Roomba 971 d’insister à certains endroits en fonction du niveau de propreté de la zone. D’autres capteurs sont également présents pour faciliter la navigation autour des objets et meubles de votre maison/appartement.

On retrouve ensuite de nombreuses fonctionnalités pratiques, où la plus importante d’entre elles est bien évidemment la compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa pour contrôler le robot aspirateur à la voix. Vous pouvez également le déclencher à distance via l’application iRobot Home App (disponible sur iOS et Android) pour que tout soit propre quand vous rentrerez chez vous.

Ce n’est pas tout, il peut même faire des suggestions en analysant vos préférences de nettoyage et offrir ainsi une expérience personnalisée. Il sera par exemple pertinent de passer plus souvent si vous avez un animal de compagnie, ou pendant la saison des allergies. De plus, il ne s’arrêtera pas en plein milieu de son travail si la batterie se vide. Après les 75 minutes d’autonomie annoncées par iRobot, il reviendra tout seul à sa station de charge pour ensuite finir sa tâche là où il l’avait laissé.

Pour aller plus loin

Afin de comparer de trouver le modèle qui correspond à votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs robots aspirateurs en 2020.