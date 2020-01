Le MacBook Pro 16 pouces d’Apple est à son plus bas pendant les soldes 2020

Vendu au prix fort de 2 699 euros à son lancement, l’Apple MacBook Pro 16 pouces est aujourd’hui disponible à 2 374 euros sur Amazon et Rue du Commerce, soit une réduction de 325 euros. Un prix jusque-là inédit pour l’ordinateur haut de gamme de la pomme.

Le MacBook Pro 16 pouces est l’ordinateur portable le plus haut de gamme d’Apple à l’heure où nous écrivons ces lignes. Il avait déjà profité d’une belle promotion juste avant Noël, mais c’est encore mieux pendant les soldes d’hiver 2020.

En bref

L’écran Retina 16 pouces

Une meilleure autonomie qu’avant

Quand la puissance et la mobilité ne font qu’un

Au lieu de 2 699 euros, le MacBook Pro 16 pouces d’Apple s’affiche à 2 374 euros sur Amazon et Rue du Commerce. On parle aujourd’hui d’une réduction de 12 % sur un produit premium, sorti il y a quelques mois seulement.

Si, par la suite, le produit n'est plus disponible ou plus au même prix, nous vous invitons à consulter le tableau ci-dessous pour dénicher d'autres offres concernant le MacBook Pro 16 pouces.

En savoir plus 👇

Le MacBook Pro 16 pouces est le remplaçant du modèle 15 pouces. Hormis la diagonale, il intègre toujours une dalle LCD avec un excellent calibrage. On retrouve également la fameuse Touch Bar, ainsi que Touch ID pour le déverrouillage de l’appareil.

Il est propulsé par un processeur Intel Core i7 hexacœur de 9ème génération, cadencé à 2,6 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,5 GHz), et une carte graphique AMD Radeon Pro 5300M, le tout épaulé par 16 Go de mémoire vive. Autant vous dire que cette configuration délivre suffisamment de puissance pour répondre à tous les besoins, même pour jouer à des jeux gourmands. De plus, il est équipé d’un SSD de 512 Go.

Avec sa nouvelle batterie Li-po de 100 Wh, il est par ailleurs plus endurant que les modèles précédents. En ce qui concerne la connectique, on retrouve quatre ports USB-C (Thunderbolt 3), un port casque et le port d’alimentation. Autant vous dire qu’il sera alors indispensable d’investir dans un hub USB, ne serait-ce que pour ajouter une souris. HooToo est une très bonne référence dans le domaine.

