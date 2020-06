Le Lenovo Legion 5i est en baisse de 200 euros

Avec le Legion 5i, Lenovo propose un pc portable orienté gaming tout à fait honorable. Mieux, la marque chinoise applique une promotion de 200 euros sur le prix de sa machine pour en faire un rapport qualité-prix plus qu’intéressant.

Lorsque l’on regarde la fiche technique du Lenovo Legion 5i, on remarque rapidement que cet ordinateur portable s’adresse aussi bien à celles et ceux en quête d’un outil pour travailler qu’aux joueurs nomades. D’autant que vous avez la possibilité de le personnaliser de A à Z. Avec la configuration que nous avons choisi, vous devrez certes faire l’impasse sur certains titres récents, trop gourmands, mais le Lenovo Legion 5i ne vous empêchera nullement d’assouvir votre passion pour le jeu vidéo.Une prouesse permise aussi bien par sa GTX 1660Ti que son processeur Intel Core de 10e génération. Et à cela s’ajoute désormais un prix attractif puisque le Lenovo Legion 5i profite d’une promotion pour passer sous la barre des 1 000 euros.

En bref :

Un processeur i5-10300H

Une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1660Ti

Un écran Full HD de 15,6 pouces

La réduction, sous forme de code promo LEGIONSUB, s’applique dans tous les cas. Pour la configuration que nous avons choisi, le Lenovo Legion 5i affiche un prix final de 954 euros contre 1 179 euros habituellement.

Pour en savoir plus

Au mois d’avril dernier, Lenovo a renouvelé sa gamme de pc portable gamer en y incluant les nouveaux Lenovo Legion 5 et 5i, toujours avec l’objectif de proposer des machines abordables qui ne sacrifie pas (trop) les performances, même en jeu. C’est avec cette idée en tête que nous avons opté pour une configuration qui permet aussi bien d’accomplir des tâches professionnelles, que de faire tourner pléthore de jeux.

Le Lenovo Legion 5i mise sur un processeur quad-coeur i5-10300H cadencé à 2,50 GHz (avec Turbo Boost 4,5 GHz), accompagné de 8 Go de mémoire vive en DDR4 ainsi qu’un SSD M.2 2280 PCIe-NVMe de 256 Go. Un choix de composants qui assure une fluidité constante au Legion 5i aussi bien dans un usage quotidien que lors de vos sessions de jeu.

Pour ce qui est de l’écran, le Lenovo Legion 5i embarque une dalle IPS Full HD de 15,6 pouces à la définition 1 920 x 1 080 pixels et au taux de rafraîchissement de 60 Hz. Étant un PC portable gaming accessible, le Lenovo Legion 5i ne pouvait se permettre d’intégrer un chipset graphique intégré ou une RTX 2080 Ti. C’est là qu’intervient le compromis entre prix et performance avec le choix d’une carte Nvidia GeForce GTX 1660, suffisante pour faire tourner la plupart des jeux de ces dernières années, à l’exception des triples AAA récents.

Notre guide d’achat

N’hésitez pas à consulter notre guide d’achat des meilleurs pc gamer en 2020 pour y dénicher toutes les alternatives au Lenovo Legion 5i.