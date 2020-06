Moins de 1 000 € pour ce PC gamer équipé d’une RTX 2060 et d’un Ryzen 7

Le laptop gaming Asus TUF (505DV-AL062T) de 15,6 pouces embarque un GPU Nvidia Geforce RTX 2060, un CPU Ryzen 7 et un SSD de 512 Go pour 999 euros au lieu de 1 299 sur Cdiscount. Difficile de trouver une meilleure configuration à ce prix.

La gamme TUF d’Asus a récemment été renouvelée avec l’intégration des processeurs AMD de dernière génération qui profitent de l’architecture Zen 2 que l’on retrouvera aussi dans la PlayStation 5. Conséquence : la génération précédente des ordinateurs portables « gaming » du constructeur taïwanais, toujours très puissants en 2020, peuvent s’afficher à prix fortement réduit.

En bref

Windows 10

Écran Full HD à 120 Hz

SSD NVMe 512 Go très rapide

La puissance du combo RTX 2060 + AMD Ryzen 7

Au lieu de 1 299 euros, l’ordinateur portable Asus TUF (505DV-AL062T) de 15,6 pouces est actuellement remisé à 999 euros sur Cdiscount. Cela représente une économie de 300 euros sur son prix habituel.

Pour en savoir plus 👇

Le design du laptop Asus TUF se fait remarquer par un contraste assez joli entre la couleur noire du châssis et la couleur dorée des touches du clavier et du logo. Il a ensuite la particularité de proposer un écran Full HD de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est tout simplement idéal pour jouer dans de bonnes conditions, d’autant plus avec une compatibilité G-Sync.

Pour jouer d’ailleurs, il est loin de décevoir grâce à sa fiche technique extrêmement solide. Il embarque une carte graphique dédiée Nvidia GeForce RTX 2060 couplée à un GPU intégré Radeon RX Vega 10, un processeur AMD Ryzen 7 3750H cadencé à 2,3 GHz et 8 Go de mémoire vive. Autant vous dire que cette configuration peut facilement faire tourner les nouveaux jeux AAA sans aucun problème, même des jeux VR. De plus, son SSD 512 Go très rapide grâce à la technologie NVMe ajoute encore plus de fluidité et permet de fortement limiter les temps de chargement en jeu.

L’autonomie n’est en revanche pas son point fort. Comptez environ 5 heures loin d’une prise électrique. En ce qui concerne la connectique, elle est plutôt fournie avec : 1 port USB 2.0, 2 ports USB 3,2 Gen 1, 1 port HDMI, 1 port Ethernet et 1 port jack 3,5 mm.

Notre guide d’achat

Pour comparer l’Asus TUF aux autres laptops disponibles sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 1 000 euros en 2020. Si vous êtes joueur, nous avons également une sélection des meilleurs laptops pour le gaming.