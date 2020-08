HP Omen : un PC portable gaming équipé d’une RTX 2060 bien soldé

Les laptop pensés pour les gamers sont souvent onéreux, mais peuvent bénéficier de prix intéressants en période de soldes. C'est le cas du HP Omen 15-ek0004nf équipé d'une Nvidia GeForce RTX 2060 qui passe aujourd'hui à 1 111 euros sur Boulanger.

Pour jouer aux jeux les plus gourmands où que vous soyez, les ordinateurs portables de la gamme Omen de HP sont généralement de très solides options grâce à des fiches techniques intéressantes pour leur prix. Le HP Omen 15-ek0004nf, avec sa diagonale de 15,6 pouces et sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 2060, en fait partie. Aujourd’hui, il affiche une belle réduction de 25 % sur son prix d’origine.

Un écran 15,6 pouces Full HD 144 Hz

Une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2060

Un SSD PCIe NVMe de 512 Go

Au lieu de 1 499 euros, le HP Omen 15-ek0004nf est aujourd’hui disponible à 1 111 euros sur Boulanger, soit une réduction de plus de 380 euros sur le prix d’origine.

Contrairement laptop gaming plutôt épais, le HP Omen 15-ek0004nf a le mérite d’être relativement fin avec 2,26 cm. Et cette finesse s’accompagne également d’une certaine légèreté avec 2,36 kg. C’est peu pour une machine typée gaming. L’ordinateur portable comporte tout de même un écran Full HD avec une grande diagonale de 15,6 pouces. Ce dernier adopte un taux de rafraîchissement de 144 Hz, idéal pour profiter d’une expérience de jeu fluide et confortable.

La fiche technique de ce HP Omen démontre toute sa puissance. Le laptop est équipé d’un processeur Intel Core i5 10300H de 10e génération, quad-core cadencé à 2,5 GHz (boost jusqu’à 4,5 GHz) et d’un GPU Nvidia GeForce RTX 2060 et de 16 Go de RAM. Cette configuration permettra aux gamers de faire tourner les jeux les plus exigeants sans problème, mais pas systématiquement en « ultra ». Ajoutons à cela un SSD de 512 Go, via la technologie NVMe, pour plus de rapidité au lancement de jeux (et des temps de chargement réduits).

Côté connectique, l’ordinateur offre une palette complète avec un port Thunderbolt 3 avec port USB C, des modules Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 6, un port HDMI 2.0 ou encore un port Mini DisplayPort. Enfin, grâce à sa charge rapide, le HP Omen peut passer de 0 à 50 % de charge en 45 minutes environ.

