Ce ZenBook d’Asus avec le dernier AMD Ryzen 7 est à moins de 800 euros

Le ZenBook d'Asus 14 pouces, embarquant le tout dernier processeur d'AMD, le Ryzen 7 4700U, enchaîne les promotions actuellement. Cet ultraportable se négocie aujourd'hui à 760 euros via Acheter sur Google.

Avec ce ZenBook de 14 pouces, la marque Asus démontre toute sa capacité à proposer des ultraportables puissants au design à la pointe de l’élégance. Surtout qu’il embarque le processeur AMD Ryzen 7 4700 U, soit la dernière génération du fabricant. S’il vous fallait un autre argument de poids, sachez que cet ultrabook est disponible à moins de 800 euros ce mois d’août.

En bref

Un ultrabook au design fin et haut de gamme

La nouvelle génération des processeurs AMD

NumPad intégré

Affiché à 1 099 euros initialement, puis réduit à 799 euros, le Asus ZenBook UM425IA-AM031T avec NumPad est aujourd’hui disponible au prix de 760 euros via Acheter sur Google (vendeur Darty) grâce au code promo PROMOAOUT, valable jusqu’au 31 août.

Vous ne connaissez pas Acheter sur Google ? La plateforme regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne, comme Darty, Fnac, Boulanger et consorts. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier et payer en toute sécurité avec Google Pay. D’autres avantages sont sur la liste, comme profiter du SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et de nombreuses promotions, comme celle-ci.

Pour en savoir plus 👇

Pour vos déplacements ou vos sessions de travail au chaud à la maison, ce ZenBook d’Asus sera un compagnon idéal. Tout en légèreté, il ne pèse que 1,26 kg. Son format de 14 pouces est également pratique au quotidien. Et pour ne rien gâcher, son écran propose une définition Full HD ainsi qu’un design proche du borderless. La finesse de son châssis achèvera de convaincre ceux et celles qui recherchent un ultrabook sobre et élégant.

Le confort n’est pas en reste avec un clavier rétroéclairé qui se surélève légèrement grâce à une charnière, un bon point pour ne pas faire souffrir vos poignets. Le NumPad contribue aussi à la praticité de l’appareil : grâce à un réseau de LEDs, le pavé tactile se transforme en pavé numérique. Si vous souhaitez saisir des données numériques, un code de carte bleue ou simplement un petit calcul, cette fonction pourra s’effectuer en un clin d’œil.

Côté performances, cet Asus ZenBook fait plutôt fort en intégrant la nouvelle génération de processeurs AMD. On a donc droit à une puissance apportée par le Ryzen 7 4700U à 8 cœurs (16 threads) et cadencé à 3,6 GHz (boost jusqu’à 4 GHz), épaulé par 8 Go de mémoire vive et 256 Go de SSD. Bref, cette fiche technique satisfera sans problème la majorité des besoins quotidiens avec une bonne réactivité : bureautique, navigation web, même quelques logiciels gourmands…

En ce qui concerne la connectique, ce ZenBook dispose d’une sortie HDMI 2.0 et de deux ports USB 3.2 Type C.

Notre guide d’achat

