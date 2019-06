Avec son Snapdragon 855 et son écran OLED 4K au format 21:9, le Sony Xperia 1 a des arguments intéressants en sa faveur. Il est aujourd’hui disponible en précommande à 999 euros sur fnac.com (son prix initial de lancement), mais avec le casque Sony WH-1000XM3 offert : un argument supplémentaire qui fera forcément pencher la balance pour celles et ceux qui hésitaient encore à acheter le nouveau fleuron japonais dès sa sortie.

Mise à jour du 13/06/2019 : il ne reste que deux jours pour profiter de l’offre de lancement du Xperia 1 à 999 euros avec le casque WH-1000XM3 offert.

Article original du 06/06/2019 👇

Commercialisé seul à 999 euros, le Xperia 1 profite aujourd’hui d’une offre de lancement fortement alléchante. Pour le moment en de précommande avec une livraison estimée au 15 juin prochain sur fnac.com, le nouveau smartphone premium de Sony sera livré avec le casque Sony WH-1000XM3, l’un des meilleurs casques à réduction de bruit active du marché — normalement vendu séparément à 379 euros.

En renouvelant sa gamme au début de l’année, Sony a décidé de changer drastiquement le design de ses smartphones. On s’en est vite rendu compte lors de notre passage au MWC 2019 à Barcelone, où nous avons pu prendre en main le Xperia 1, nouveau porte-étendard de la marque. Ce dernier a la particularité d’intégrer un écran OLED 4K de 6,5 pouces avec un ratio 21:9, le fameux format utilisé pour le septième art. Si cela rallonge forcément le gabarit du téléphone, c’est avant tout la promesse de dévorer sur contenu en streaming de manière optimale sur smartphone.

Pour favoriser encore plus ce sentiment d’immersion lors de la lecture d’une vidéo ou d’une partie de jeux vidéo, vos oreilles pourront alors compter sur l’excellent WH-1000XM3. Ce casque est tout simplement réputé comme l’un des meilleurs casques sans fil à réduction de bruit active du marché. Le son est d’excellente facture, l’ANC adaptatif avec 4 modes est très performant et il intègre également les assistants Google Assistant, Amazon Alexa et Siri.

Concernant le reste des caractéristiques du Xperia 1, on retrouve un Snapdragon 855 épaulé par 6 Go de mémoire vive pour des performances au top, un triple capteur photo de 12 mégapixels, une batterie de 3 300 mAh et une capacité de stockage de 128 Go.

Pour en savoir plus en attendant notre test, nous vous invitons à lire notre prise en main du Xperia 1 lors du MWC 2019 à Barcelone.

Pourquoi recommande-t-on cette offre de lancement ?

Un smartphone au format d’écran 21:9

La puissance du Snapdragon 855

Le meilleur casque à réduction de bruit du marché est offert !!

Le pack regroupant le nouveau Xperia 1 et le Sony WH-1000XM3 est aujourd’hui disponible à 999 euros sur fnac.com, soit une économie de 379 euros (le prix du casque).

Retrouvez l'offre de lancement du Xperia 1 sur fnac.com