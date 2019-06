Le Xiaomi Mi 9T a été pensé pour être le prochain « flagship killer » en offrant une expérience (très) proche des smartphones les plus premium, tout en étant quasi deux fois moins cher. Vous souhaitez l’obtenir au meilleur prix ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment !

Xiaomi Mi 9T ici, Redmi K20 ailleurs, cela n’a aucune importance. Le nouveau smartphone de Xiaomi à la ferme intention de faire de l’ombre aux appareils haut de gamme du marché. Au premier coup d’œil, il ne laisse d’ailleurs pas indifférent avec son écran borderless dépourvu d’encoche et son dos aux multiples reflets, allant du vert profond au bleu ciel. Un design résolument original donc, qui est simplement tout le contraire de son aîné, le Xiaomi Mi 9.

Toutefois, l’esthétique n’est rien si la bête n’en a pas dans le ventre et force est de constater que ce Mi 9T a beaucoup d’arguments. Son écran de 6,39 pouces utilise la technologie AMOLED, où l’affichage visuel est un réel plaisir au quotidien. Son module triple capteur 8 + 48 + 13 mégapixels n’est pas le meilleur de sa catégorie — surtout en face du Pixel 3a — , mais il capture tout de même de très beaux clichés tout en apportant la polyvalence souhaitée. De plus, il intègre le Snapdragon 730 (épaulé par 6 ou 8 Go de RAM selon le modèle) pour des performances excellentes, se situant la puce Kirin 970 du Huawei P20 Pro et l’Exynos 9810 du Samsung Galaxy Note 9.

Il possède également une autonomie monstrueuse grâce à sa batterie de 4 000 mAh, grosso modo la capacité idéale pour tenir plus deux jours en abusant des réseaux sociaux et autres applications gourmandes. Et pour finir sur un petit bonus, sachez qu’il intègre un port USB-C et une prise jack 3,5 mm.

Besoin de plus d’informations ? Retrouvez notre test complet du Xiaomi Mi 9T.

Les meilleures offres

En exclusivité temporaire sur Cdiscount pendant un mois, le Xiaomi Mi 9T est lancé ce mercredi 12 juin à 349 euros avec 64 Go de stockage. À partir de 17h et jusqu’à 22h (ou dans la limite des stocks disponibles) il sera en « vente flash » à 299 euros chez ce revendeur.

Cette vente reviendra de manière récurrente tous les lundis et jeudis entre 17h et 22h pendant un mois, sous réserve des stocks disponibles.

Retrouvez le Xiaomi Mi 9T 64 Go à 299 euros

La version 128 Go est également disponible sur Cdiscount, à 349 euros au lieu de 389 euros, toujours dans la limite des stocks disponibles.

Retrouvez le Xiaomi Mi 9T 128 Go à 349 euros

Les meilleurs prix

Si les prix par le biais de l’importation peuvent être plus intéressants, il est important de préciser que le smartphone ne bénéficiera pas de la garantie officielle du constructeur, mais une simple garantie liée au vendeur.