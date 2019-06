Le Galaxy S9+ a droit à une belle promotion pour les soldes d’été 2019. Le grand flagship de l’année dernière est affiché à 499 euros à la Fnac et chez d’autres marchand.





L’année dernière, Samsung a lancé deux Galaxy S, le classique S9 et une version plus grande, le S9+ qui est soldé cet été à 499 euros. Outre son écran de 6,2 pouces contre 5,8 pouces pour le modèle de base, le S9+ gagne également un second capteur photo de 12 mpx à l’arrière qui lui permet notamment d’offrir un zoom 2x et un mode portrait. Le capteur principal est le même 12 mpx avec ouverture variable à f/1.5 ou f/2.4.

Pour les reste des caractéristiques nous avons un écran Super AMOLED de 6,2 pouces affichant une définition 2960 x 1440, incurvé sur les côtés, un processeur Exynos 9810 avec 6 Go de RAM, une batterie de 3500 mAh avec charge sans fil et 64 Go de stockage extensible. Il est certifié IP68 et a reçu sa mise à jour vers Android 9 avec la surcouche OneUI.

Ce qu’il faut retenir

Un excellent écran OLED de 6,2

L’un des meilleurs smartphone de l’année dernière

Android 9 et One UI

Le Galaxy S9+ est disponible à 499 euros chez Cdiscount à l’occasion des soldes d’été 2019. Tous les coloris sont concernés.

