Si le Samsung Galaxy A50 bénéficiait d’ores et déjà d’un excellent rapport qualité/prix à sa sortie, il devient encore plus intéressant pendant les soldes d’été 2019. Le smartphone coréen passe à 299 euros sur Cdiscount, contre 349 euros habituellement.

Autonome, performant et élégant, le Samsung Galaxy A50 est sans doute l’un des meilleurs smartphones de sa catégorie. Il est aujourd’hui disponible à 299 euros sur Cdiscount, un prix inédit pour un revendeur français, qui plus est avec une garantie officielle.

Quand on pense gamme Galaxy A, on pense autonomie avec un grand « A ». Le Samsung Galaxy A50 fait donc honneur à sa famille avec une grosse batterie de 4 000 mAh qui lui permet aisément de tenir pendant 2 jours, voire plus dans certaines circonstances. Il n’est pas aussi endurant que son grand-frère, le Galaxy A70, mais il n’a pas à rougir de son résultat. Sur notre protocole de test personnalisé ViSer, il a enduré les épreuves pendant 11 heures et 12 minutes.

Le Galaxy A50 n’est en revanche pas le plus performant sur cette tranche tarifaire, notamment en face du Xiaomi Mi 9T et son Snapdragon 730, mais il est suffisamment puissant pour répondre à la majorité des besoins. Son Exynos 9610 épaulé par 4 Go de mémoire vive permet de profiter d’une expérience utilisateur toujours fluide, d’autant plus que l’interface One UI est un régal à utiliser au quotidien. De plus, cette configuration fera tourner quelques jeux 3D du Play Store… même si Fortnite mobile ne fait malheureusement pas partie de cette liste.

Toujours dans le souhait d’améliorer la formule, le renouveau de la gamme a également été l’occasion pour Samsung de repenser son design. Certains pourront penser que le constructeur coréen est passé du côté obscur de la force en adoptant l’encoche sur son écran borderless de 5,9 pouces, mais celle-ci reste très discrète. La dalle utilise par ailleurs la technologie Super AMOLED et avec un capteur d’empreintes dessous. Quoi qu’il en soit, le résultat est aussi agréable pour les yeux que dans les mains.

Ce smartphone milieu de gamme a d’ailleurs la particularité d’intégrer un module triple capteur 25 + 8 + 5 mégapixels. Encore une fois, ce n’est pas le meilleur de sa catégorie, notamment en face d’un Google Pixel 3a, mais il apporte une polyvalence appréciable sur ce segment, d’autant plus que son mode ultra grand-angle est plutôt convaincant.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Samsung Galaxy A50.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Son autonomie excellente

Son écran Super AMOLED avec capteur d’empreintes

La polyvalence de son appareil photo

Pendant les soldes d’été 2019, le Samsung Galaxy A50 descend à 299 euros sur Cdiscount, contre 349 euros habituellement.

