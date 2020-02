Galaxy Note 10, S10e ou A50 : le TOP des smartphones Samsung en déstockage avec ce code exclusif

C'est le bon moment si vous comptiez acheter un smartphone estampillé Samsung. Lecteurs, lectrices, nous vous proposons aujourd'hui des remises exclusives sur les Galaxy Note 10, Galaxy S10 et S10e ou encore Galaxy A50. Faites votre choix !

Les smartphones Samsung n’ont jamais été aussi bon marché. Grâce à notre code promo exclusif FRANDROIDMOBILE via Acheter sur Google, vous pouvez obtenir 13 % de remise supplémentaire – jusqu’à un maximum de 100 euros de réduction – en plus des promotions actuellement en cours sur les produits vendus par Carrefour.

Voici les offres en un clin d’œil :

Samsung Galaxy A50

Le Samsung Galaxy A50 est toujours un bon smartphone milieu de gamme malgré la sortie du Galaxy A51, surtout à ce prix contenu. Il ne fait pas défaut au quotidien. Son Exynos 9610 épaulé par 4 Go de mémoire vive n’est pas la configuration la plus puissante du segment, mais apporte tout de même la possibilité de lire quelques jeux 3D. L’expérience utilisateur – toujours fluide – est par ailleurs plus qu’agréable avec l’interface One UI. De plus, il est autonome avec sa batterie de 4 000 mAh et apporte toute la polyvalence recherchée en 2020 avec son triple capteur photo.

En bref

Écran Super AMOLED avec capteur d’empreintes

Endurance de la batterie au top

Appareil photo polyvalent

Au lieu de 349 euros à son lancement, le Samsung Galaxy A50 est aujourd’hui disponible à 269 euros avec Acheter sur Google, puis passe à 234 euros avec notre code promo exclusif FRANDROIDMOBILE.

Samsung Galaxy S10e

Le Samsung Galaxy S10e est le modèle le plus abordable de la gamme premium de Samsung, mais également le plus compact. Il intègre un écran Dynamic AMOLED de 5,8 pouces avec une définition Full HD+ de 2280 x 1080 pixels, sans bords incurvés. Pour la puissance, il compte sur la même puce que ses aînés, à savoir l’Exynos 9820, ici épaulé par 6 Go de mémoire vive.

Son petit gabarit induit en revanche une moins bonne autonomie, Samsung n’a pu intégrer qu’une batterie de 3 100 mAh sous sa coque. Du côté de la photo, il n’est en revanche pas en reste avec une caméra frontale de 10 mégapixels logée dans le poinçon en haut à droite de l’écran et un module double capteur de 16 + 12 mégapixels à l’arrière du téléphone. La qualité est là, mais la polyvalence en moins.

En bref

Un format compact agréable en main

La puissance du Exynos 9820 au quotidien

Une partie photo convaincante malgré le manque de polyvalence

Au lieu de 759 euros à son lancement, le Samsung Galaxy S10e est aujourd’hui disponible à 479 euros avec Acheter sur Google, puis passe à 416 euros avec notre code promo exclusif FRANDROIDMOBILE.

Samsung Galaxy S10

Le Samsung Galaxy S10 est quant à lui la version classique du fleuron coréen, en attendant l’arrivée prochaine des Galaxy S20. Il intègre un écran Dynamic AMOLED de 6,1 pouces, compatible HDR 10+. Au niveau des performances, on retrouve évidemment l’Exynos 9820, épaulé ici par 8 Go de mémoire vive pour un gain de puissance apprécié. Il est plus polyvalent en photo que le modèle précédent grâce à son module triple capteur 12 + 12 + 16 mégapixels, qui le place sans aucun doute parmi les meilleurs photophones actuellement disponibles. Enfin, son autonomie est dans la moyenne avec sa batterie de 3 400 mAh (compatible charge rapide et sans fil).

En bref

Un écran Dynamic AMOLED

La puissance du Exynos 9820 au quotidien

La polyvalence de son triple capteur photo à l’arrière

Au lieu de 909 euros à son lancement, le Samsung Galaxy S10 est aujourd’hui disponible à 649 euros avec Acheter sur Google, puis passe à 564 euros avec notre code promo exclusif FRANDROIDMOBILE.

Samsung Galaxy Note 10

Le Galaxy Note 10 représente actuellement la version la plus aboutie du smartphone équipé d’un stylet – le S Pen – pour Samsung. Il est propulsé par le SoC Exynos 9825, épaulé par 8 Go de mémoire vive. Son écran Dynamic AMOLED de 6,3 pouces est par ailleurs digne du savoir-faire du géant coréen dans le domaine. Du côté de la photo, il s’équipe d’une la triplette de capteur 12 + 16 + 12 mégapixels, aussi qualitative que polyvalente. Enfin, l’autonomie est honorable avec une batterie de 3 500 mAh, même si on attend mieux de la gamme Note.

En bref

La puissance de l’Exynos 9825

La polyvalence de l’appareil photo

Les fonctionnalités liées au stylet, le S Pen

Au lieu de 959 euros à son lancement, le Samsung Galaxy Note 10 est aujourd’hui disponible à 699 euros avec Acheter sur Google, puis passe à 608 euros avec notre code promo exclusif FRANDROIDMOBILE.