L’iPhone est toujours le meilleur rapport qualité/prix chez Apple en ce moment. Pendant les Prime Day, toutes les versions de l’iPhone XR ont droit des réduction de plus de 100 euros. C’est le modèle 64 Go qui a droit à la plus belle : 155 euros pour tomber à 699 euros.

8 mois après sa sortie, on commence à connaître l’iPhone XR. L’iPhone « d’entrée de gamme » d’Apple pour la cuvée 2018-2019 est le meilleur rapport qualité/prix du moment, même lorsqu’il n’est pas en promotion. Pendant les Prime Day Amazon accorde une promotion toutes les version de l’iPhone XR couleur ou stockage. C’est le modèle 64 Go qui profite de la meilleure : 155 euros. Il passe ainsi à 699 euros. Sur les modèles 128 et 256 Go, le e-commerçant consent à un rabais d’environ 130 euros pour les voir à 799 et 899 euros, respectivement.

On rappelle que l’iPhone XR arbore un écran Retina de 6,1 pouces ce qui vient le caler en termes de dimensions entre les iPhone XS et XS Max. Le juste milieu sur la taille… tout comme sur les caractéristiques. Il reprend dans les grandes lignes les specs de ses cousins ultra haut de gamme comme le processeur A12 ou FaceID, mais fait l’impasse sur d’autres moins essentielle pour contenir son prix.

C’est ainsi que l’on trouve un écran LCD et non OLED ou un seul capteur photo au lieu de deux. Disparaissent également le 3D Touch et le dos en verre, au profit de finitions en polycarbonate pour ce dernier. Des concessions qui passent toutefois très vite inaperçues à l’usage tant le reste est exécuté à la perfection. Un choix que vous ne regretterez pas. Vous pouvez lire notre test de l’iPhone XR pour vous en convaincre.

Les points clefs à retenir

Le meilleur rapport qualité/prix de la gamme iPhone

6,1 pouces : ni trop grand, ni trop petit

Des compromis certes, mais que l’on oublie vite

Pendant les Prime Day, les iPhone XR 64 Go sont à 699 euros au lieu de 855 euros, c’est valable sur tous les coloris

Les iPhone XR 128 Go sont à 799 euros au lieu de 917 euros, valable sur tous les coloris

Les iPhone XR 256 Go sont à 899 euros au lieu de 1027 euros, valable sur tous les coloris

Amazon Prime Day 2019 : comment profiter des offres ?

Afin de bénéficier des offres, il suffit de disposer d’un abonnement Amazon Prime (gratuit pendant 30 jours sans engagement). Vous pouvez retrouver toutes les offres sur notre guide de Prime Day 2019.

Prime Day est un événement proposé par Amazon chaque année, qui permet aux membres Amazon Prime de bénéficier de nombreuses offres et ventes flash avec des baisses de prix similaires au Black Friday. L’événement se terminera le mardi 16/07 à 23h59, ne perdez pas de temps pour profiter des offres !

Outre les promotions, l’abonnement Prime donne accès au catalogue de VoD de Prime Video, la livraison express toujours gratuite et bien d’autres avantages. Vous pouvez par ailleurs faire bénéficier à deux membres de votre famille des avantages du compte Prime.