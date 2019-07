Depuis la sortie du Xiaomi Mi 9, l’ancien flagship chinois bénéficie dorénavant d’un rapport qualité/prix bien plus intéressant qu’auparavant. Pour preuve, il est aujourd’hui disponible à 269 euros sur Cdiscount en prenant en compte l’ODR de 50 euros valable jusqu’au 31 juillet prochain.

Avec son écran AMOLED et son Snapdragon 845, le Xiaomi Mi 8 possède des arguments intéressants, surtout à ce prix totalement inédit. On le trouve aujourd’hui sur Cdiscount presque à la moitié du prix du nouveau Xiaomi Mi 9 vendu à 499 euros, soit à 269 euros après remboursement via ODR.

Le Mi 8 était le porte-étendard de Xiaomi pour l’année 2018. Il possédait d’ores et déjà un bon rapport qualité/prix à sa sortie, mais force est de constater qu’il est encore plus intéressant après un an de commercialisation. Le smartphone chinois s’appuie d’ailleurs sur une fiche technique solide qui permet encore aujourd’hui de le considérer comme un haut de gamme, pour le coup très, très, très abordable.

Le design reste moderne et agréable à l’œil, même si l’on préfère dorénavant les encoches discrètes en forme de goutte d’eau, comme c’est le cas sur le Xiaomi Mi 9. Quoi qu’il en soit, il profite d’un bel écran AMOLED de 6,21 pouces affichant une définition Full HD+ de 2160 x 1080 pixels, où les couleurs sont justes avec un contraste quasi parfait.

Ensuite, il est propulsé par un Snapdragon 845 épaulé par 6 Go de mémoire vive, soit l’un des combos les plus puissants de la sphère Android l’année passée. Autant vous dire que cette configuration est toujours d’actualité en 2019 pour profiter d’une expérience utilisateur fluide d’une part, mais aussi pour faire tourner les jeux les plus gourmands d’autre part. Notez qu’il tourne sous Android 9.0 Pie avec l’interface MIUI 10 du constructeur chinois.

Plus anecdotique, sa partie photo avec un double capteur 12 + 12 mégapixels est tout de même à défendre. Une mise à jour a d’ailleurs permis au Xiaomi Mi 8 de s’améliorer avec un mode nuit particulièrement efficace et un mode super slow motion plutôt fun à utiliser. On n’est pas en présence de la polyvalence attendue en 2019, mais on ne va pas faire les difficiles sur cette gamme de prix. Cependant, on ne peut pas dire la même chose de son autonomie. Sa batterie de 3 400 mAh lui suffit pour tenir une bonne journée, mais difficilement plus.

Besoin d’en savoir plus sur le Xiaomi Mi 8 ? Retrouvez notre test complet.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Son écran AMOLED de toute beauté

Des performances encore d’actualité avec le Snapdragon 845

Une partie photo améliorée

En prenant en compte l’ODR de 50 euros, la version 64 Go du Xiaomi Mi 8 est aujourd’hui disponible à 269 euros sur Cdiscount.

Si vous préférez le modèle 128 Go, il est également disponible en promotion sur Cdiscount à 289 euros, toujours après le remboursement de l’ODR.

