Si la simplicité d’utilisation et la garantie des mises à jour sur le long terme sont vos principaux critères, nous ne pouvons que vous recommander chaudement le Nokia 8.1 du label Android One. Il est d’ailleurs en ce moment remisé à 299 euros sur Amazon.

Il faut le reconnaître, les smartphones du label Android One ne sont pas les plus puissants du marché. En revanche, certains arrivent à faire les compromis pour proposer une fiche technique correcte à un bon prix, comme c’est le cas aujourd’hui pour le Nokia 8.1 qui est proposé avec 100 euros de réduction sur son prix d’origine, soit 299 euros. Le même prix que pendant les Prime Day, mais il n’est plus réservé aux membres Amazon Prime. Retrouvez les détails de l’offre ci-dessous.

Le Nokia 8.1 est un smartphone signé Android One. De ce fait, il commence par proposer une interface épurée et simplifiée, comme Google l’a conçu initialement. La navigation est grandement facilitée donc, sans que les nombreux ajouts des constructeurs viennent entacher l’expérience globale. De plus, c’est l’assurance de recevoir 2 ans de mises à jour majeures et 3 ans de mises à jour de sécurité. Il devrait logiquement être parmi les premier à recevoir Android 10.

Comme dit plus haut, les smartphones du label ne sont pas réputés pour être des bêtes de puissance. Pourtant, le Nokia 8.1 n’a pas à rougir de ses performances sur cette tranche tarifaire. Avec un Snapdragon 710 épaulé par 4 Go de mémoire vive, il est capable de proposer une expérience utilisateur parfaitement fluide, tout en gérant quelques tâches complexes en fond. Il arrivera même à faire tourner des jeux en 3D, à condition de faire quelques concessions sur les graphismes.

Il a d’ailleurs la particularité d’intégrer un écran très bien équilibré par défaut, avec une luminosité et un contraste record pour du LCD. Certes, ce n’est pas au niveau de l’OLED, mais cela lui permet de très bien masquer l’encoche, même sans noirs profonds. Les paramètres du smartphone permettent en plus de calibrer parfaitement les couleurs, ce qui est généralement plutôt rare pour un smartphone du label.

Enfin, ce n’est malheureusement pas le meilleur photophone avec son double capteur de 13 + 12 mégapixels, mais il se rattrape sur l’autonomie. Grâce à sa batterie de 3 500 mAh et la légèreté de l’OS plus proche d’Android pur, il peut facilement tenir pendant deux jours, voire plus selon votre utilisation. Il est d’ailleurs compatible avec la charge rapide jusqu’à 18 W.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Nokia 8.1.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Les avantages d’Android One

Un écran IPS LCD très convaincant

Une autonomie très confortable

Le Nokia 8.1 est aujourd’hui disponible à 299 euros sur Amazon, contre 399 euros habituellement.

Retrouvez le Nokia 8.1 à 299 euros