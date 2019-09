Réputé pour ses qualités photos et ses caractéristiques haut de gamme, le Google Pixel 3 XL est à 499 euros chez Boulanger, descendant sous la barre des 500 euros alors que son prix de lancement était 959 euros. En prime, vous avez un casque Google Daydream offert.

Sorti il y a bientôt un an, le Google Pixel 3 XL est encore aujourd’hui l’un des smartphones les plus performants du marché sur bien des aspects. La photo, ses performances et son suivi de mise à jour en font un smartphone toujours très intéressant. Ce Pixel 3 XL est disponible chez Boulanger pour 499 euros au lieu de 959 euros à son lancement. Presque moitié prix, et en plus vous avez droit à un casque VR Google Daydream offert, d’une valeur d’environ 40 euros. Le smartphone sera très bientôt remplacé par le Pixel 4, mais mais à ce prix, cela reste une très bonne affaire.

Le gros point fort de ce Pixel 3 XL est sa qualité photo. Il est l’un — si ce n’est le — meilleur photophone du marché. Le très bon capteur 12 MP couplé aux algorithmes de Google fait un cocktail délicieux qui permet de réaliser des clichés souvent proches de la perfection. Grâce à l’application Camera de la firme de Mountain View, le smartphone propose le mode portrait ou le mode nuit qui sont là aussi presque parfaits et souvent bien au-dessus de la concurrence. À l’avant, on profite même d’un double capteur photo de 8 MP avec un grand-angle classique et un ultra grand-angle pour intégrer encore plus de personnes dans ses selfies.

À côté de ça, le Pixel 3 XL n’a pas à rougir de ses autres caractéristiques, il embarque un SoC Snapdragon 845 (qui était le must have il y a moins d’un an) couplé à 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage interne. Ses performances en font donc encore un très très bon smartphone à utiliser pour différentes situations sans problèmes, de la navigation web basique à des jeux gourmands comme Fortnite. Et bien sûr de faire de la VR avec le casque Google Daydream offert dans cette promo..

Smartphone estampillé Google oblige, le suivi des mises à jour est exemplaire et Android 10 est déjà disponible sur ce Pixel 3 XL avec l’interface « pure » du système d’exploitation. Son design atypique avec son encoche très proéminente a fait beaucoup parler de lui, mais si son apparence n’est pas un problème pour vous, il sera un appareil incontournable. Le casque Daydream est un peu moins glorieux que le smartphone, mais il fera un accessoire sympa pour découvrir la réalité virtuelle. C’est toujours bon à prendre.

Pourquoi recommande-t-on le Google Pixel 3 XL ?

Sa qualité photo

Ses caractéristiques haut de gamme

Android « stock »

Le suivi des mises à jour

Avec la couleur noire et 64 Go de stockage interne, le Google Pixel 3 XL est disponible à 499 euros chez Boulanger au lieu du prix de lancement de 959 euros. Pour profiter de casque Daydream gratuit, vous n’avez rien à faire, il sera automatiquement ajouté au panier avec le smartphone. On rappelle enfin que vous avez droit à 6 mois d’abonnement à Youtube music offert pour l’achat d’un Pixel.

