Vous recherchez un smartphone abordable, mais suffisamment performant pour envoyer plus que des SMS ? Nous avons la solution : le Honor 20 Lite, équipé de son Kirin 710, est aujourd'hui disponible à 199 euros sur Boulanger via ODR, soit une économie de 100 euros sur son prix d'origine.

Lancé à 299 euros avant l’été, le Honor 20 Lite ne possédait pas ce qu’on pouvait appeler un bon rapport qualité/prix, d’autant plus face à une concurrence féroce sur ce segment. En revanche, maintenant qu’il est sous la barre des 200 euros, la réponse est évidemment bien différente. À ce prix, il aurait clairement eu de meilleures cartes en main pour mettre des bâtons dans les roues du Xiaomi Redmi Note 7, par exemple.

Le Honor 20 Lite en bref

Le design coloré façon Honor

La polyvalence de son triple capteur photo

Tout simplement un meilleur rapport qualité/prix qu’à sa sortie

En prenant en compte l’ODR de 50 euros valable jusqu’au 31 décembre 2019, le Honor 20 Lite est aujourd’hui disponible à 199 euros sur Boulanger.

Le Honor 20 Lite en détail

Ce n’est pas nouveau, le constructeur chinois cible un public « jeune et tendance » et son Honor 20 Lite est loin de déroger à la règle. À vrai dire, il reprend trait pour trait le design de son prédécesseur, avec le même gabarit, à peu de chose près la même dalle IPS LCD de 6,2 pouces affichant une définition Full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels et la même encoche en forme de goutte d’eau.

Au dos, les reflets attrayants et colorés sont toujours de la partie, avec néanmoins une différence qui fait son importance : la présence de trois capteurs photo disposés à la verticale. En effet, le smartphone chinois intègre un module 24 + 8 + 2 mégapixels plutôt convaincant quant à sa polyvalence pour cette gamme de prix. N’attendez cependant pas à capturer des clichés d’une qualité extraordinaire avec, l’appareil photo possède de nombreux défauts sur les scènes aux fortes plages dynamiques ou encore en pleine nuit. Rien d’alarmant sur cette tranche tarifaire, mais mieux vaut le préciser.

Pour assurer une expérience utilisateur fluide au quotidien, le Honor 20 Lite est — comme la majorité des smartphones milieu de gamme estampillés Huawei/Honor — propulsé par le SoC Kirin 710 de HiSilicon. Ce dernier est épaulé par 4 Go de mémoire, ce qui fait tout de même 1 Go de plus que le Honor 10 Lite. Concernant le reste de ses caractéristiques, il embarque une caméra frontale de 32 mégapixels, une batterie de 3 400 mAh et une capacité de stockage de 128 Go. Enfin, il tourne sous Android 9.0 Pie avec l’interface EMUI 9 du constructeur chinois.

