À l'occasion du Single's Day, AliExpress célèbre tous les célibataires en déployant une vague de promotions (heureusement ouvertes à tous). Des offres aussi bien sur le OnePlus 7T que le Xiaomi Mi 9T ou le Roborock S50.

Qui est AliExpress ?

AliExpress est une plateforme chinoise de commerce en ligne détenu par le Groupe AliBaba, dont le siège social est situé à Hangzhou. Sa force ? Proposer des prix attractifs en réduisant le nombre d’intermédiaires entre les vendeurs-tiers et les clients. Il s’agit de produits d’importation, qui peuvent être aussi bien expédiés depuis les entrepôts d’AliExpress basés en Chine (avec des délais de livraison de plusieurs semaines), de Russie ou encore d’Espagne (avec des délais de livraison plus courts). Mais dans les cas, ces produits d’importation sont souvent moins chers que ceux que l’on trouve en France.

Particulièrement populaire auprès de la jeunesse chinoise, le Single’s Day est une fête célébrant les célibataires durant laquelle AliExpress en profite pour proposer pléthore de bons plans sur une large gamme de produits high-tech. Ce jour de promotion est désormais aussi disponible en Europe. Voici une sélection de bonnes affaires que vous pouvez réaliser aujourd’hui sur le AliExpress.

NB : attention, période de promotion oblige, il est possible que certains produits soient indisponibles rapidement. Nous mettrons l’article à jour dans la journée.

Le OnePlus 7T (8 + 256 Go) à 427 euros

Comme pour faire oublier une génération qui ne différait que peu ou prou de la précédente, OnePlus a revu sa copie avec le 7T. Le constructeur chinois a pris le meilleur des OnePlus 7 classique et Pro, puis a amélioré le tout. À commencer par l’écran. Le OnePlus 7T embarque une dalle AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La photographie n’est pas en reste avec un nouveau mode macro qui facilite la prise de vue en conditions difficiles. Le OnePlus 7T ne rechigne jamais à faire étalage de sa puissance avec son SoC Snapdragon 855+, sa capacité de stockage qui atteint les 256 Go, sa RAM qui culmine à 8 Go et sa batterie de 3 800 mAh.

Le OnePlus 7T (bleu gris) 8 + 256 Go affiche dès aujourd’hui un prix de 427 euros sur AliExpress. Un smartphone incontournable, surtout à ce prix-là.

Le OnePlus 7T 256 Go à 427 euros

Le Redmi Note 8 Pro à 180 euros

À peine arrivé, déjà bradé ! En succédant parfaitement au très bon Redmi Note 7, le Redmi Note 8 Pro se positionne comme l’un des meilleurs smartphones milieu de gamme de cette fin d’année. Fort d’un design rafraîchi et d’un quadruple capteur dorsal (dont une caméra de 64 mégapixels), le Redmi Note 8 Pro s’illustre réellement du côté de ses performances et de son autonomie. Des prouesses rendues possibles par la présence d’un SoC Mediatek P90T et d’une batterie de 4 500 mAh.

Dans sa version grise, le Redmi Note 8 Pro 6 + 64 Go est vendu 173 euros sur AliExpress. Un petit prix pour de grandes performances.

Le Redmi Note 8 Pro à 173 euros

Le Xiaomi Mi 9T à 260 euros

Déployé sur le marché français au début de l’été, Le Xiaomi Mi 9T est le smartphone milieu de gamme parfait pour tous ceux qui favorisent avant tout les performances en jeu. Non content de s’appuyer sur un Snapdragon 730 sacrément efficace, le Mi 9T est, selon le test de la rédaction, un véritable “monstre d’autonomie”. Xiaomi a également voulu se démarquer en optant pour un design original qui ne laissera personne indifférent. L’écran, une dalle AMOLED Full HD+ de 6,39 pouces, offre une luminosité très correcte. Les amateurs de photographie risquent, eux, d’être un peu plus déçus.

Le Xiaomi Mi 9T (noir) 6 + 128 Go est vendu, dans sa version internationale, pour 260 euros sur AliExpress. À moins de 300 euros, c’est le compagnon idéal pour les mordus de jeux mobiles.

Le Xiaomi Mi 9T à 260 euros

Le Redmi Note 8 à 150 euros

Si le Redmi Note 8 Pro est clairement l’un des smartphones milieu de gamme les plus intéressants de l’automne, il ne faut pas cacher le plus modeste Redmi Note 8 sous le tapis pour autant. Avec son Snapdragon 655, sa mémoire vive grimpant jusqu’à 6 Go et sa batterie de 4 000 mAh, le Note 8 délivre des performances tout à fait honorables pour ce segment du marché. L’autre force du Xiaomi Note 8 est la polyvalence de son quadruple capteur photo, avec une caméra de 48 mégapixels, et trois modules dédiés au grand-angle, à la gestion de la profondeur et au macro.

Exemple même d’un excellent rapport qualité/prix, le Redmi Note 8 affiche désormais un prix de de 150 euros environ sur AliExpress dans sa version globale 4 + 64 Go. Il dispose du Play Store et est également compatible avec la bande de fréquence 4G 800 MHz française.

Le Redmi Note 8 à 150 euros

Le Xiaomi Mi Band 4 à 20 euros

La formule n’évolue que peu par rapport à la version précédente, mais Xiaomi continue d’apporter des modifications par petite touche. Le Mi Band 4 intègre désormais un écran OLED en couleur de 0,95 pouce, de quoi améliorer le confort d’usage. Pour le reste, les utilisateurs sont en terrain connu puisque cet accessoire fitness reprend le design du Mi Band 3 ainsi que ses fonctionnalités et son imposante autonomie.

L’avantage du Mi Band 4 se situe surtout au niveau de son prix qui continue de baisser. AliExpress propose désormais, à l’occasion d’une offre spéciale, le bracelet connecté de Xiaomi pour 20,12 euros.

Le Xiaomi Mi Band 4 à 20 euros

La montre Amazfit GTR à 130 euros

La dernière née de Huami (commercialisée par Xiaomi) se destine en premier lieu pour les aficionados de l’exercice physique. L’Amazfit GTR est ainsi bardé de capteurs pour surveiller son activité sportive : du cardiofréquencemètre à l’accéléromètre, du GPS au baromètre, etc. Cette montre connectée, équipée d’un écran AMOLED d’1,39 pouce, est capable de reconnaître 12 sports différents. Sans parler de sa puissante batterie qui lui offre une autonomie annoncée de 24 jours.

Dès à présent, l’Amazfit GTR 47 mm est vendue au prix de 131 euros environ sur AliExpress. De quoi ravir les sportifs.

La montre Amazfit GTR à 131 euros

Les Xiaomi Redmi AirDots à 15 euros

Tandis que Xiaomi chasse sur les terres d’Apple avec les Mi True Wireless, sa filiale Redmi se charge d’imposer sa présence sur le marché de l’entrée de gamme avec les Redmi AirDots. Mais ne vous laissez pas déstabiliser par cette étiquette qui sous-entend une absence certaine de qualité : Redmi parvient à proposer des AirDots fiables, accessibles et compatibles avec Google Assistant. Surtout pour 15 euros environ. Grâce à son étui de rechargement, cette paire d’écouteurs dispose d’une autonomie totale d’environ 12 heures. Finalement, là où les Mi True Wireless de Xiaomi misent sur une surface tactile pour la navigation, les Redmi AirDots préfèrent un bouton cliquable.

Bien que disponibles dans plusieurs coloris, les Redmi AirDots affichent un tarif de 15 euros sur AliExpress lorsque vous les choisissez en noir.

Les Xiaomi Redmi AirDots à 15 euros

La Xiaomi Mi Box S à 50 euros

Si vous êtes à la recherche d’une box TV 4K au rapport qualité/prix convenable, alors la Mi Box S vous tends les bras. Parfaite alternative à la Nvidia Shield TV, l’Apple TV et même le Chromecast, puisqu’elle intègre le Google Cast, la Mi Box S de Xiaomi est particulièrement simple à utiliser, notamment grâce à sa télécommande et son interface sous Android TV. Certes elle montre ses limites avec les jeux 3D gourmands, mais à ce prix-là, on est prêt à lui pardonner cet écart.

La Xiaomi Mi Box S dans sa version standard avec prise européenne est vendue 50 euros sur AliExpress. Un must-have pour ceux qui consomment du contenu en streaming jusqu’à plus soif.

La Xiaomi Mi Box S à 50 euros

Récepteur Bluetooth 5.0 Ugreen à 15 euros

La disparition de plus en plus marquée des prises jack de nos smartphones a amené deux choses : la démocratisation du Bluetooth comme nouvelle norme pour la diffusion du son et la mise au placard des enceintes munies uniquement d’un port jack. Pour prévenir ce dernier cas et ne pas avoir à se passer d’équipements parfois coûteux et en parfait état de marche, il existe heureusement une solution simple et abordable, le transmetteur Bluetooth. Sur ce créneau, Ugreen se démarque clairement avec son récepteur Bluetooth 5.0. Comme son nom le laisse entendre, cette petite bête plutôt discrète est compatible avec le Bluetooth 5.0 jusqu’à 10 m, et peut tenir 8 heures d’affilée grâce à sa batterie.

Le plus beau ? AliExpress propose ce récepteur Bluetooth 5.0 Ugreen avec deux câbles 2RCA to 2RCA et 3.5 mm to 2RCA pour 15 euros. De quoi offrir une seconde vie à vos anciennes enceintes.

Récepteur Bluetooth 5.0 Ugreen à 15 euros

Le robot-aspirateur Roborock S50 à 313 euros

Ce qui est bien avec le Roborock S50, c’est que nous avons pu le tester pendant des semaines et que du coup, on peut vous dire tout le bien qu’on en pense en connaissance de cause. Déjà, vous êtes en face d’un aspirateur qui ne lésine ni sur l’aspiration ni sur l’autonomie. Comme si cela ne suffisait pas, le Roborock S50 va de pair avec une application complète qui permet entre autres de délimiter ou interdire une zone de nettoyage précise ou de prendre directement son contrôle. Et que dire de ses fonctions de cartographie, si ce n’est qu’elles sont impeccables ?

Si son prix flirte souvent avec les 400 euros, le Roborock S50 affiche aujourd’hui sur AliExpress un tarif de 313 euros. Un prix tout ce qu’il y a d’alléchant pour l’une des références en matière de robot-aspirateur.

Le robot-aspirateur Roborock S50 à 313 euros