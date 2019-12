Le rapport qualité/prix du Nokia 7.2 est encore meilleur sous les 300 €

Vous recherchez un smartphone avec un bon rapport qualité/prix pour Noël ? Nous avons la solution : le nouveau Nokia 7.2 est aujourd’hui disponible à 289 euros sur Amazon et Cdiscount grâce à une ODR, ce qui représente une remise totale de 60 euros sur son prix d’origine.

Le Nokia 7.2 est fait partie des nouveaux terminaux du constructeur à appartenir au label Android One. Ce programme mis en place par Google est une garantie pour les utilisateurs et utilisatrices puisqu’il permet de profiter des mises à jour majeures et de sécurité pendant respectivement 2 et 3 ans, au minimum.

Le smartphone de HMD Global se distingue notamment par :

son écran LCD de 6,39 pouces bien calibré

ses performances honorables grâce au Snapdragon 660

sa polyvalence en photo avec son module triple capteur signé ZEISS

Au lieu de 349 euros à son lancement, le Nokia 7.2 revient aujourd’hui à 289 euros sur Amazon et Cdiscount après avoir reçu le remboursement de 30 euros lié à l’ODR (valable jusqu’au 31 décembre 2019).

Après un excellent Nokia 7 Plus et un Nokia 7.1 plutôt décevant, HMD Global est de retour avec un nouveau modèle : le Nokia 7.2. Sur le papier, il promet d’être plus agréable à utiliser, et cela commence avec une modernisation du design. Il faut le dire, l’encoche du 7.1 était un peu trop large et pas forcément jolie. Le 7.2 intègre également une encoche, mais cette fois-ci en forme de bulle, ce qui est bien plus discret qu’auparavant. Cependant, les bordures autour de l’écran sont toujours aussi prononcées, notamment à cause de cette volonté de vouloir conserver le logo de la marque sur le menton du téléphone.

En ce qui concerne les performances, Nokia a appris de ses erreurs avec le Snapdragon 636 du Nokia 7.1. Il revient alors aux sources avec le toujours très bon Snapdragon 660 qui équipait déjà le Nokia 7 Plus, ainsi beaucoup d’autres smartphones milieu de gamme (comme le Xiaomi Mi A2). Cette configuration date effectivement de l’année passée, mais force est de constater qu’elle délivre toujours une puissance suffisante pour profiter d’une expérience utilisateur fluide au quotidien, même pour jouer à des jeux 3D.

Enfin, le constructeur finlandais décide enfin d’équiper un de ses smartphones milieu de gamme d’un triple capteur photo. Il se compose d’un capteur principal de 48 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un téléobjectif de 5 mégapixels. Le résultat ? Plutôt prometteur à vrai dire. ZEISS est un habitué des solutions photographiques sur les smartphones de Nokia et celle-ci est loin d’être bâclée. Il possède même un mode nuit assez efficace, mais sans atteindre la qualité du segment premium.

L’autonomie est quant à elle dans la moyenne avec sa batterie de 3 500 mAh. On apprécie d’ailleurs son port USB-C, mais aussi son port jack 3,5 mm et son port microSD.

