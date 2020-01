Oppo Reno : le smartphone à aileron de requin passe sous les 300 euros

Avec la sortie du deuxième modèle, l’Oppo Reno premier du nom profite des soldes d’hiver 2020 pour s’afficher à petit prix. On le trouve aujourd’hui à 293 euros sur Boulanger, contre 449 habituellement.

L’Oppo Reno est un sérieux concurrent du Xiaomi Mi 9T. Il embarque une fiche technique quasi tout aussi solide pour rivaliser avec le champion du rapport qualité/prix. De plus, son design est clairement original avec son aileron de requin qui se déploie pour faire apparaître la caméra frontale.

En bref

Un écran (AMOLED) borderless sans encoche

Un module photo efficace de jour comme de nuit

Une autonomie bien gérée pour tenir facilement 2 jours

Au lieu de 499 euros à sa sortie, l’Oppo Reno est aujourd’hui disponible à 293 euros sur Boulanger, soit une économie de plus de 200 euros sur son prix d’origine.

L’Oppo Reno 2 est d’ores et déjà disponible, mais au prix fort de 499 euros. Le premier modèle a inauguré ce design à aileron avec un bel écran Super AMOLED, totalement borderless et coupé par aucune bulle ni encoche. L’aileron se déploie uniquement quand l’appareil photo avant est sollicité. En revanche, la dalle ne conviendra pas aux allergiques des grandes diagonales avec sa taille de 6,7 pouces.

Au dos, on retrouve un module double capteur 48 + 5 mégapixels qui fait du bon travail pour cette gamme de prix. Même de nuit, l’Oppo Reno pourrait vous surprendre avec ses clichés suffisamment détaillés pour finir sur vos réseaux sociaux favoris. Cependant, il faut avouer que le smartphone manque un peu de polyvalence en 2020. En ce qui concerne les performances, le terminal chinois est propulsé par un Snapdragon 710, lui-même épaulé par 6 Go de mémoire vive. Ce n’est pas la plus puissante des configurations, mais l’expérience utilisateur reste fluide et la possibilité de faire tourner quelques jeux 3D est tout de même de la partie.

On apprécie sa grosse capacité de stockage de 256 Go, idéale pour conserver de nombreux fichiers et applications sans avoir à faire du ménage régulièrement, mais aussi son autonomie confortable au quotidien. Avec sa batterie de 3 765 mAh, l’Oppo Reno est facilement capable de tenir 2 jours grâce aux optimisations liées à Color OS. De plus, il est compatible avec la charge rapide jusqu’à 20 W, ce qui lui permet de récupérer 50 % en une petite trentaine de minutes.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Oppo Reno.

