Tous les smartphones Samsung Galaxy S10 sont moins chers avec ce code promo

Si ça fait un an que l’idée vous trotte dans la tête pour acheter un flagship Samsung, c’est aujourd’hui le bon moment pour la concrétiser. Pendant les soldes d’hiver 2020, les Galaxy S10, S10 Plus et S10e bénéficient tous d’une réduction de 300 euros sur leur prix d’origine. Retrouvez le détail des offres ci-dessous.

Avant l’arrivée des futurs flagships de Samsung, tous les Galaxy S10 profitent aujourd’hui des soldes d’hiver 2020 pour s’afficher à prix réduit chez Darty. De plus, le code promo DARTY40 (qui offre 40 euros de remise immédiate dès 400 euros d’achat) permet de baisser davantage le prix des smartphones coréens.

Les offres en un clin d’œil :

Le Samsung Galaxy S10e à 459 €

Le Samsung Galaxy S10e est le modèle le plus abordable de la gamme, mais également le plus compact. Il intègre un écran Dynamic AMOLED de 5,8 pouces avec une définition Full HD+ de 2280 x 1080 pixels, sans bords incurvés. Pour la puissance, il compte sur la même puce que ses aînés, à savoir l’Exynos 9820, ici épaulé par 6 Go de mémoire vive. Son petit gabarit induit néanmoins une moins bonne autonomie, Samsung n’a pu intégrer qu’une batterie de 3 100 mAh sous sa coque. Du côté de la photo, il n’est en revanche pas en reste avec une caméra frontale de 10 mégapixels logée dans le poinçon en haut à droite de l’écran et un module double capteur de 16 + 12 mégapixels à l’arrière du téléphone. La qualité est là, mais la polyvalence en moins.

Pour plus de détails, vous pouvez lire notre test complet du Samsung Galaxy S10e.

En bref

Un format compact agréable en main

La puissance du Exynos 9820 au quotidien

Une partie photo convaincante malgré le manque de polyvalence

Au lieu de 759 euros, le Samsung Galaxy S10e passe à 459 euros sur Darty en utilisant le code promo DARTY40, ce qui représente une économie de 300 euros sur son prix d’origine.

Le Samsung Galaxy S10 à 609 euros

Le Samsung Galaxy S10 est la version classique du fleuron coréen. Il intègre lui aussi un écran Dynamic AMOLED, mais d’une diagonale de 6,1 pouces (toujours compatible HDR 10+) avec également une définition Quad HD+ de 3040 x 1440 pixels et des bords incurvés pour occuper 94 % de la surface avant. Au niveau des performances, on retrouve encore l’Exynos 9820, mais épaulé cette fois-ci par 8 Go de mémoire vive. Enfin, la batterie de 3 400 mAh ne lui permet pas d’être autant autonome que la version Pro, mais il pourra tout de même une journée complète. En façade, la bulle dans l’écran est plus discrète puisqu’elle accueille un seul capteur de 10 mégapixels. Au dos, on retrouve la même configuration que le S10 Plus, avec notamment un triple capteur de 12 + 12 + 16 mégapixels.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test du Galaxy S10.

En bref

Un écran Dynamic AMOLED

La puissance du Exynos 9820 au quotidien

La polyvalence de son triple capteur photo à l’arrière

Au lieu de 909 euro, le Samsung Galaxy S10 passe à 609 euros sur Darty en utilisant le code promo DARTY40, ce qui représente une économie de 300 euros sur son prix d’origine.

Le Samsung Galaxy S10 Plus à 709 euros

Le Samsung Galaxy S10 Plus est la version grand format du flagship coréen. Il intègre un écran Dynamic AMOLED de 6,4 pouces (compatible HDR 10+) avec une définition Quad HD de 3040 x 1440 pixels et des bords incurvés pour prendre 94 % de la surface avant, un SoC Exynos 9820 avec 8/12 Go de mémoire vive (selon le modèle) et une batterie de 4 100 mAh. En façade, la bulle de l’écran en haut à droite dissimule un duo de capteurs efficace. Au dos, on retrouve la même composition que le Galaxy S10 classique : un principal classique de 12 mégapixels, un téléobjectif avec zoom optique x2 de 12 mégapixels et un dédié au mode grand-angle de 16 mégapixels.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Samsung Galaxy S10 Plus.

En bref

Son écran Dynamic AMOLED et ses bords incurvés

La meilleure autonomie de toute la famille avec 4 100 mAh

Une partie photo excellente, aussi bien à l’arrière qu’à l’avant

Au lieu de 1 009 euros, le Samsung Galaxy S10 Plus passe à 709 euros sur Darty en utilisant le code promo DARTY40, ce qui représente une économie de 300 euros sur son prix d’origine.

Ne ratez aucune offre des soldes d’hiver

Les soldes d’hiver 2020 durent du 8 janvier au 4 février 2020. Pour ne rater aucune offre, vous pouvez retrouver les offres des soldes d’hiver 2020 en direct ou consulter notre notre page dédiée aux soldes d’hiver. Elle regroupe toutes les promotions qui nous ont séduites. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter Frandroid Bons Plans et la page Facebook Frandroid Bons Plans.