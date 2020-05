Le Samsung Galaxy S20 Plus est à seulement 735 euros chez Rakuten

Dans la famille Galaxy S20, je demande le Plus. Le flagship de Samsung est un succès mais souffrait d'un prix de 1 000 euros assez élevé. Mais au prix de 735 euros chez Rakuten, on a une offre à laquelle il est difficile de résister si on veut s'offrir un des cadors du marché.

Trois modèles d’un coup, voilà comment Samsung a présenté la gamme Galaxy S20 en février dernier. On a le S20 classique à 909 euros (la version la plus abordable au lancement), le S20 Ultra, la version boostée aux stéroïdes à 1 359 euros et l’entre-deux : le Galaxy S20 Plus affiché à 1 009 euros. Seulement 2 mois plus tard, ce dernier est déjà bradé à 735 euros sur Rakuten.

En bref

Le magnifique écran AMOLED 120 Hz

Des performances de haute volée

Un design qui respire la qualité

OneUI couplé à Android 10

Le Samsung Galaxy S20 Plus est disponible sur Rakuten à 735 euros dans ses trois coloris : Gris cosmique, noir cosmique et bleu nuage dans sa version sans 5G et avec 128 Go de stockage.

Le produit est vendu par un marchand français, compatible avec toutes les fréquences françaises et il profite de la garantie constructeur de 2 ans de Samsung.

Le Samsung Galaxy S20 Plus est un grand et beau smartphone. Avec sa diagonale de 6,7 pouces, il est imposant, mais reste pourtant très agréable à prendre en main avec ses finitions de qualité, son écran poinçonné quasi borderless et son dos en verre… qui attire un peu trop les traces de doigts.

L’écran est clairement l’effet waouh ce smartphone. Samsung est un maître dans ce domaine et cette dalle AMOLED avec une définition QHD+ le prouve une nouvelle fois. On gagne en plus un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui rend les animations ultra fluides, quand on a goûté au 120 Hz, il est difficile de s’y défaire.

Pour rendre le tout encore plus fluide, l’interface OneUI est évidemment de la partie par dessus Android 10. L’une des meilleures « surcouches » du marché séduit avec sa simplicité et son côté intuitif sans pour autant dénaturer l’expérience de l’OS de Google.

Le smartphone est propulsé par l’excellent SoC Exynos 990 et 8 Go de mémoire vive, tout tourne sans aucun problème, du navigateur web au jeu gourmand comme Fortnite ou PUBG. Malheureusement, la batterie de 4 500 mAh peut certes tenir une journée, mais espérer faire plus sera compliqué !

Enfin, à l’arrière de ce smartphone se trouve un quadruple module photo avec un capteur grand-angle 12 MP, un ultra grand-angle de 12 MP, un capteur dédié au zoom de 64 MP et enfin un capteur TOF pour la profondeur de champ. Les clichés sont de très bonne qualité que ce soit avec le mode portrait ou le mode nuit également. On notera aussi les excellentes performances en vidéo qui monte jusqu’en 8K !

Quel Samsung choisir ?

