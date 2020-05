iPhone SE 2020 : le smartphone abordable d’Apple est déjà à prix réduit

Eh oui, il est d'ores et déjà possible d'obtenir le nouvel Apple iPhone SE 2020 à prix réduit. On le trouve aujourd'hui à 439 euros au lieu de 489 grâce à un code promo sur Rakuten. Tous les détails ci-dessous.

Avec l’iPhone SE 2020, la firme de Cupertino fait du neuf avec du vieux. Il reprend les anciens composants de l’iPhone 8 à l’iPhone 11 pour proposer un excellent rapport qualité, d’autant plus avec cette promotion. Le design ne date pas d’hier, mais vous êtes de toute façon nombreuses et nombreux à penser que l’iPhone SE est un bon compromis.

En bref

Le format compact

Avec la puissance de l’iPhone 11

Et même une compatibilité charge sans fil

Au lieu de 489 euros à son lancement il y a quelques jours seulement, l’Apple iPhone SE 2020 est aujourd’hui affiché à 469 euros sur Rakuten, puis passe à 439 euros grâce au code promo RAKUTEN30. De plus, vous recevrez 23,45 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

En cette période de confinement liée au coronavirus (COVID-19), nous vous rappelons que les livraisons sont tout de même assurées partout dans la France. Plus d’explications ici.

Pour en savoir plus 👇

L’iPhone SE 2020 signe retour du design classique des smartphones d’Apple post 2018, qui était pour la dernière fois arboré par l’iPhone 8. Deux ans après, le bouton Home équipé de Touch ID pour le déverrouillage fait également sa réapparition.

Il a la particularité d’être un terminal incroyablement compact dans le monde des smartphones d’aujourd’hui. Il s’équipe d’une petite dalle Retina (compatible TrueTone) de 4,7 pouces, qui affiche une définition HD de 1 334 x 750 pixels. C’est l’idéal pour atteindre tous les recoins de l’écran avec son pouce.

Ne vous laissez pas avoir par son petit gabarit, cet Phone SE possède la puissance des plus grands en embarquant la puce A13 Bionic. Cette configuration fait tout simplement partie des plus performantes du marché. Elle répond à tous les usages, de l’utilisation des réseaux sociaux jusqu’aux jeux vidéo les plus gourmands. Son autonomie semble cependant assez limitée avec une batterie de 1 821 mAh… mais attendons le test pour juger. Apple promet 13 heures de lecture vidéo.

Enfin, l’iPhone SE ne promet vraisemblablement pas une grande polyvalence avec son mono capteur photo de 12 mégapixels. Cependant, cet appareil a déjà fait ses preuves sur le XR pour capturer des clichés jolis et finement détaillés. Quelques possibilités sont tout de même au rendez-vous : mode portrait, Smart HDR, vidéo en 4K à 60 fps, etc.

