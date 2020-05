L’incontournable Xiaomi Redmi Note 8 est à seulement 125 € aujourd’hui

Pas besoin de dépenser une fortune pour avoir un bon smartphone et Xiaomi nous l'a prouvé à maintes reprises. Son excellent Redmi Note 8 (modèle 64 Go) est aujourd'hui disponible à seulement 125 euros grâce à un code promo.

Le Xiaomi Redmi Note 8 est toujours considéré comme un smartphone avec un excellent rapport qualité/prix malgré l’arrivée des nouveaux modèles de la gamme en France. D’autant plus avec une promotion comme celle-ci pour faire baisser drastiquement la facture.

En bref

Un design moderne

Avec une fiche technique solide

Pour un tout petit prix avec cette promo

Au lieu de 199 euros à son lancement, le Xiaomi Redmi Note 8 est aujourd’hui affiché à 140 euros sur Rakute, puis passe à seulement 125 euros grâce au code promo RAKUTEN15. De plus, vous recevrez 7 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Pour en savoir plus 👇

Si vous suivez souvent l’actualité sur Frandroid, vous êtes censés savoir que le smartphone chinois se décline en deux modèles : le Redmi Note 8T que l’on retrouve en France, et le Redmi Note 8 classique. Ils sont identiques, à l’exception de l’absence de la puce NFC, du chargeur 18 W ou d’une compatibilité B28 / 700 Hz pour ce dernier.

Ils partagent ensuite tout le reste, à commencer par le design avec cette encoche en forme de goutte d’eau sur la partie supérieure de l’écran IPS LCD et ce menton prononcé où l’on peut apercevoir le logo Redmi. Au dos, le module photo accueille quatre capteurs de 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels pour offrir une grande polyvalence à petit prix, en passant par le mode ultra grand-angle, portrait ou macro.

Il est enfin propulsé par la puce Snapdragon 665 épaulé par 4 Go de mémoire vive. Une configuration qui a d’ores et déjà fait ses preuves sur le Xiaomi Mi A3, notamment avec les jeux 3D. De ce fait, l’expérience utilisateur est parfaitement fluide au quotidien. De plus, le smartphone chinois profite d’une autonomie allant jusqu’à 2 jours (selon l’utilisation) grâce à sa batterie de 4 000 mAh.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet du Xiaomi Redmi Note 8(T) dans nos colonnes.

