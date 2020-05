Ce smartphone Nokia sous Android One est à moins de 100 euros

Si vous recherchez un smartphone abordable et simple à utiliser au quotidien, il faut se tourner vers Android One. La référence Nokia 6 de l'année 2018 appartenant à ce label est aujourd'hui disponible à seulement 95 euros sur Gearbest (via un entrepôt français).

Comme son nom l’indique, le Nokia 6 (2018) n’est pas un smartphone récent. Cependant, il appartient au label Android One et promet encore aujourd’hui de recevoir les mises à jour de sécurité pendant un an. De plus, son interface simplifiée et épurée le rend facilement utilisable.

C’est un bon téléphone d’appoint si vous n’avez pas plus de 100 euros à mettre aujourd’hui pour changer de smartphone.

En bref

L’autonomie d’une journée environ

La simplicité de l’interface Android One au quotidien

Une fiche technique suffisante pour une expérience fluide

Au lieu de 279 euros à son lancement, le Nokia 6 (2018) est aujourd’hui disponible à seulement 95 euros sur Gearbest – via un entrepôt français avec une livraison en 4 à 5 jours ouvrés. Cela représente une économie de plus de 180 euros sur son prix d’origine.

En cette période de confinement liée au coronavirus (COVID-19), nous vous rappelons que les livraisons sont tout de même assurées partout dans la France. Plus d’explications ici.

Pour en savoir plus 👇

Le Nokia 6 (2018) propose un design que l’on n’a plus l’occasion d’observer en 2020 avec ses grosses bordures en haut et en bas de son écran LCD 5,5 pouces, au format 16:9. Cependant, il reste confortable en main et tout de même agréable à l’œil grâce à ses bandes métalliques orange sur les contours de l’appareil.

Il est propulsé par un Snapdragon 630 épaulé par 3 Go de mémoire vive. C’est une configuration qui n’a évidemment plus toute sa jeunesse. Oubliez les jeux 3D donc. Cependant, cela suffit amplement pour profiter d’une expérience utilisateur fluide au quotidien. Il tourne actuellement sous Android 9.0 Pie. Nul ne sait s’il recevra la nouvelle mouture de Google dans les prochains mois, mais il continuera de recevoir les mises à jour de sécurité pendant encore un an.

Pour la photo, son mono capteur de 16 mégapixels peut prendre de belles photos en plein jour, mais ne vous attendez pas à des résultats incroyables pour ce prix. En ce qui concerne l’autonomie, elle est tout juste dans la moyenne avec sa batterie de 3 000 mAh pour tenir plus ou moins une journée.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet du Nokia 6 (2018) dans nos colonnes.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Nokia 6 (2018).

