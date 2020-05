Ce pack du Huawei P30 est à moitié prix pendant les French Days

Fort de sa popularité en étant le dernier smartphone haut de gamme de Huawei à proposer les services de Google, le P30 enchaîne les promotions. Pour les French Days, on le trouve en pack avec des écouteurs Freelace à seulement 359 euros au lieu de 728.

Le Huawei P30 est un smartphone qui a marqué les esprits lors de son lancement grâce à sa solution photographique très intéressante. Plus d’un an après, il continue de susciter de l’intérêt en étant le dernier smartphone haut de gamme (avec sa version Pro) du constructeur chinois à proposer les GMS, d’autant plus qu’il est désormais disponible à moitié prix.

Pendant les French Days, on trouve le pack Huawei P30 + écouteurs Freelace à seulement 359 euros via Acheter sur Google grâce au code promo FRENCHDAYSMAI20, au lieu d’un prix barré de 728 euros.

Vous ne connaissez pas Acheter sur Google ? La plateforme regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne, comme Darty, Fnac, Boulanger et bien d’autres. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier et payer en toute sécurité avec Google Pay. D’autres avantages sont sur la liste, comme profiter du SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et de nombreuses promotions, comme celle-ci.

On le trouve également à 399 euros sur Boulanger.

Le Huawei P30 est un excellent photophone, même après plus d’un an de commercialisation. Son triple capteur 40 + 16 + 8 mégapixels offre une qualité d’image toujours excellente en 2020, et en toute circonstance. Il propose également une grande polyvalence, en passant de l’ultra grand-angle au zoom x3. Le mode portrait est très satisfaisant, même sans le capteur ToF de la version Pro.

Il est ensuite propulsé par le Kirin 980 épaulé par 6 Go de mémoire vive. Cette configuration fait désormais partie de la génération précédente depuis l’arrivée du Kirin 990, qui équipe actuellement les nouveaux Huawei P40 et Huawei P40 Pro, mais les performances sont loin d’être décevantes avec le P30. Les jeux les plus gourmands tournent comme des charmes et l’expérience utilisateur est toujours fluide. Il fonctionne sous Android 10 et profite des services de Google.

On apprécie également son format relativement compact. Son écran OLED et borderless ne s’étend que sur une diagonale de 6,1 pouces, ce qui offre une bonne préhension au quotidien. Cependant, sa petite taille n’implique pas une petite autonomie. Sa batterie de 3 650 mAh est très endurante, même plus que la version Pro et sa batterie de 4 200 mAh, selon notre test.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Huawei P30.

