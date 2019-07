Les Huawei P20 et P20 Pro sont les anciens fleurons du constructeur chinois. Un an après leur commercialisation, ils sont dorénavant bien plus abordables. Vous voudriez vous en offrir un au meilleur prix ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment.

Les Huawei P20 et P20 Pro succèdent respectivement aux Huawei P10 et P10 Plus en apportant évidemment leur lot de nouveautés. Les deux smartphones disposent d’un écran borderless avec la présence d’une encoche et disposent d’une solution photo qui diffère en fonction des deux smartphones (double ou triple capteur).

Ils sont par ailleurs tous les deux propulsés par le Kirin 970 pour offrir des performances toujours exemplaires en 2019. Ils représentent d’ailleurs une excellente alternative pour celles et ceux qui n’ont pas le budget pour acquérir les nouveaux Huawei P30 et P30 Pro.

De plus, ils tournent dorénavant sous Android Oreo 9.0 Pie avec l’interface EMUI et pour rassurer tout le monde : les deux modèles font partie de la liste des 17 smartphones qui seront mis à jour vers Android 10 Q.

Pour plus de détails sur le Huawei P20 et le Huawei P20 Pro, n’hésitez pas à consulter leurs tests respectifs.

Où acheter le Huawei P20 ?

Le Huawei P20 était commercialisé à 649 euros à sa sortie l’année dernière. Aujourd’hui, la meilleure offre se trouve actuellement sur Rue du Commerce où il est affiché à 349 euros, soit 300 euros de moins.

Retrouvez le Huawei P20 sur Rue du Commerce

Ensuite, on le trouve à 369 euros sur Boulanger, soit 20 euros de plus que la précédente offre.

Retrouvez le Huawei P20 sur Boulanger

Le tarif le moins avantageux est chez Darty où le P20 est disponible à 379 euros.

Retrouvez le Huawei P20 sur Darty

Où acheter le Huawei P20 Pro ?

Le Huawei P20 Pro était quant à lui disponible à 899 euros à son lancement. Aujourd’hui, la meilleure offre se trouve actuellement sur Cdiscount où il est affiché à 429 euros, soit 470 euros d’économie sur son prix d’origine.

Retrouvez le Huawei P20 Pro sur Cdiscount

Ensuite, on le trouve à 499 euros sur Boulanger, Electro Dépôt et Rue du Commerce, soit 70 euros de plus que la précédente offre.

Retrouvez le Huawei P20 Pro sur Boulanger

Retrouvez le Huawei P20 Pro sur Electro Dépôt

Retrouvez le Huawei P20 Pro sur Rue du Commerce

Le tarif le moins avantageux est néanmoins chez Darty et fnac.com où le P20 est proposé chez ces deux marchands à 549 euros.

Retrouvez le Huawei P20 Pro sur Darty

Retrouvez le Huawei P20 Pro sur fnac.com

Les Meilleurs prix