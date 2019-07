Les Huawei P30 et P30 Pro sont les flagships 2019 de la célèbre marque chinoise, particulièrement efficaces en photographie. Vous souhaitez acheter l’un des deux au meilleur prix ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment.

Au lancement, les Huawei P30 et P30 Pro étaient respectivement disponibles à 799 euros et 999 euros. Aujourd’hui, le prix a bien baissé. Retrouvez les différentes offres ci-dessous.

Le Huawei P30 Pro

Le Huawei P30 Pro est la version ultime du nouveau flagship. Son design, repris en partie du Mate 20 Pro — notamment avec son écran borderless incurvé — est d’une extrême qualité et très agréable en main. Il intègre une dalle OLED de 6,47 pouces avec une définition Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, un SoC Kirin 980 couplé à 8 Go de mémoire vive pour des performances au top sous Android 9.0 Pie avec EMUI, ainsi qu’une batterie de 4200 mAh pour une autonomie plus que confortable au quotidien.

Si cette version boostée est légèrement plus performante et autonome que le P30 normal, elle se veut également meilleure en photo avec son module triple capteur 40 + 20 + 8 mégapixels, accompagné d’un capteur ToF (Time of Flight). Une configuration qui lui permet de proposer un zoom 5x sans perte. Inédit sur smartphone.

Pour tout savoir sur le Huawei P30 Pro, nous vous invitons à lire notre test (spoiler : on lui a donné la note de 9/10).

Où acheter le Huawei P30 Pro ?

Le Huawei P30 Pro est disponible à 799 euros sur Amazon. De plus, il est possible de récupérer 50 euros de bon d’achat offerts jusqu’au 6 août 2019.

Retrouvez le Huawei P30 Pro sur Amazon

Sur Cdiscount, il est également proposé à 799 euros, mais avec la montre connectée Huawei Watch GT offerte via ODR — normalement d’une valeur de 229 euros.

Retrouvez le Huawei P30 Pro sur Cdiscount

Toujours avec une Huawei Watch GT offerte, le P30 Pro s’affiche à 829 euros sur Rue du Commerce et à 899 euros sur Fnac, Darty et Boulanger.

Retrouvez le Huawei P30 Pro sur Rue du Commerce

Retrouvez le Huawei P30 Pro sur fnac.com

Retrouvez le Huawei P30 Pro sur Darty

Retrouvez le Huawei P30 Pro sur Boulanger

Le Huawei P30

Bien qu’il ne bénéficie pas de tous les ajouts de la version Pro, le Huawei P30 reste une excellente alternative à moindre prix. Légèrement plus compact, il intègre un écran OLED de 6,1 pouces, toujours avec une définition Full HD+ de 2340 x 1080 pixels. Également propulsé par le Kirin 980, il embarque 6 Go de mémoire vive, ce qui est amplement suffisant pour bénéficier d’une expérience utilisateur parfaitement fluide, ainsi que pour faire tourner tous les jeux gourmands du Play Store.

Pas de capteur ToF pour ce P30, mais il propose tout de même un excellent triple capteur de 40 + 16 + 8 mégapixels. Enfin, son autonomie est revue à la baisse avec une batterie de 3 650 mAh. En revanche, celle-ci permet tout de même de profiter d’une endurance à toute épreuve.

Si vous avez besoin de plus d’informations sur le Huawei P30, n’hésitez pas à consulter notre test où il a reçu la note de 9/10.

Où acheter le Huawei P30 ?

Le Huawei P30 est disponible à 599 euros sur Amazon. Il est également possible de récupérer 50 euros de bon d’achat offerts jusqu’au 6 août 2019.

Retrouvez le Huawei P30 sur Amazon

Sur Cdiscount, il est au tarif de 599 euros, mais avec la montre connectée Huawei Watch GT offerte via ODR — normalement d’une valeur de 229 euros.

Retrouvez le Huawei P30 sur Cdiscount

Toujours avec une Huawei Watch GT offerte, le P30 s’affiche à 629 euros sur Rue du Commerce et à 699 euros sur Fnac, Darty et Boulanger.

Retrouvez le Huawei P30 sur Rue du Commerce

Retrouvez le Huawei P30 sur fnac.com

Retrouvez le Huawei P30 sur Darty

Retrouvez le Huawei P30 sur Boulanger