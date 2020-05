Le Xiaomi Redmi Note 9S est encore moins cher durant les French Days

Sur le marché depuis peu, le Xiaomi Redmi Note 9S ne reste pas sur la touche pendant les French Days. Déjà abordable, ce smartphone milieu de gamme dévoile un prix encore plus réduit chez AliExpress, qui le propose à 176 euros.

À peine arrivé, déjà bradé. Le tout jeune Xiaomi Redmi Note 9S profite en effet des French Days pour afficher un tarif adouci puisque le site marchand AliExpress lui applique une réduction de 30%. Une belle opportunité pour celles et ceux qui recherchent un téléphone au bon rapport qualité-prix sous la barre des 200 euros.

En bref :

Un écran bien configuré

De bonnes performances amenées par le Snapdragon 720G

Une autonomie monstrueuse

Le Xiaomi Redmi Note 9S 64 Go est proposé à 176 euros au lieu de 249 euros chez AliExpress grâce au code promo FRENCHDAY20.

Pour en savoir plus

Xiaomi est passé maître dans l’art de proposer des smartphones milieu de gamme à un prix abordable. Et le Redmi Note 9S n’échappe pas à la règle. Vous êtes ainsi en face d’un smartphone vendu moins de 200 euros, qui embarque tout de même un SoC Snapdragon 720G ainsi que 4 Go de RAM. Cette configuration fait du Redmi Note 9S un smartphone qui conviendra particulièrement aux joueurs mobiles. En jeu, le téléphone reste fluide et performant.

L’autonomie n’est pas en reste, bien au contraire. Avec son imposante batterie de 5 020 mAh, le Redmi Note 9S est capable de tenir plus de deux jours en une seule charge.

Avec son quadruple capteur dorsal (48 + 8 + 5 + 2 mégapixels), le Redmi Note 9S propose une grande polyvalence en photo. Si à ce prix-là, il ne faut pas s’attendre à des miracles, la qualité globale des clichés reste très bonne.

Pour tout savoir sur ce téléphone, nous vous invitons à consulter notre test du Xiaomi Redmi Note 9S.

