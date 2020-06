Xiaomi Redmi Note 9S : déjà 70 euros de réduction grâce à ce code promo

L'excellent rapport qualité/prix dont fait preuve Xiaomi avec ses smartphones a encore frappé par le biais d'une nouvelle promotion pour son Redmi Note 9S. On trouve ce dernier à partir de seulement 181 euros au lieu de 249, grâce à un code promo sur Gearbest.

Les smartphones estampillés Xiaomi se retrouvent souvent en promotion peu de temps après leur sortie, comme c’est le cas aujourd’hui avec le Redmi Note 9S lancé il y a moins de deux mois. Ce smartphone profite d’un rapport qualité/prix encore plus excellent qu’auparavant grâce à une réduction de presque 70 euros sur son prix d’origine, aussi bien pour la version 64 que 128 Go du téléphone chinois.

En bref

La puissance du Snapdragon 720G

La polyvalence du quadruple capteur photo

La grande autonomie grâce à la batterie 5 020 mAh

Au lieu de 249 euros, le modèle 4+64 Go du Xiaomi Redmi Note 9S est aujourd’hui disponible au prix inédit de 181 euros sur Gearbest en utilisant le code promo GBREDMIN9S123.

La version 6+128 Go est également en promotion à seulement 199 euros au lieu de 279 avec le code promo GBNOTE9S456.

Notez que les frais de port s’élèvent entre 5 à 10 euros selon le modèle choisi.

Pour en savoir plus 👇

Trois smartphones représentent aujourd’hui la gamme Redmi Note, dont ce Xiaomi Redmi Note 9S qui se positionne comme l’entre-deux. Comme les autres membres de sa famille, il profite évidemment d’un prix tout doux avec une fiche technique très convaincante.

Pour moins de 200 euros, vous avez un smartphone équipé d’un Snapdragon 720G, un processeur orienté gaming très performant qui atteint une puissance équivalente à celle du SoC Helio G90T que l’on trouve sur le Redmi Note 8 Pro. Il est également très autonome grâce à sa grosse batterie de 5 020 mAh. Comptez deux jours d’utilisation.

La photo n’est pas non plus en reste avec son quadruple capteur de 48 + 8 + 5 + 2 mégapixels qui apporte une très grande polyvalence sur ce segment de prix, avec un mode nuit particulièrement intéressant à exploiter. Tout n’est évidemment pas parfait, notamment pour le mode portrait légèrement capricieux ou le mode macro dispensable, mais l’appréciation globale est très bonne.

Plus anecdotique, on remarque enfin que le design de la gamme a légèrement changé par rapport aux anciens modèles, notamment avec cette bulle dans l’écran qui remplace l’encoche. La dalle IPS LCD de 6,67 pouces est d’ailleurs bien calibrée par défaut et Xiaomi se vante même d’un ratio screen-to-body de 91 %.

Pour en savoir encore et toujours plus, n’hésitez pas à lire le test complet du Xiaomi Redmi Note 9S dans nos colonnes.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Redmi Note 9S.

