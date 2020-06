Galaxy A21s : où acheter le nouveau smartphone abordable de Samsung ?

Eh oui, vous pouvez profiter du savoir-faire de Samsung même avec un budget limité grâce au nouveau Galaxy A21s. Vous souhaitez obtenir ce smartphone au meilleur prix ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment.

Après les Galaxy A41, A51 et A71, le géant coréen continue d’étoffer sa gamme de smartphones milieu de gamme avec un nouvel arrivant : le Samsung Galaxy A21s. Un modèle classique existe, mais la petite lettre « s » à la fin de son nom lui permet de se distinguer en proposant des caractéristiques un peu plus alléchantes que ce dernier.

Quoi qu’il en soit, ce Galaxy A21s offre aujourd’hui au grand public une solution plus abordable que les autres membres de sa famille, en mettant en avant quelques attributs sympathiques, comme sa grosse autonomie.

Caractéristiques

En effet, Samsung a misé fort sur la batterie de son Galaxy A21s. Avec une capacité de 5 000 mAh, elle a la prétention de promettre — en tout cas sur le papier — une endurance hors du commun. On voit facilement ce smartphone tenir entre 2 à 3 jours selon votre utilisation.

Cela ne fait d’ailleurs aucun doute lorsque l’on aperçoit sa fiche technique peu gourmande. Il est propulsé par un nouveau SoC entrée de gamme de chez Samsung, l’Exynos 850, avec seulement 3 Go de mémoire vive. Si l’on ne peut pas encore réellement se prononcer sur l’efficacité de cette configuration, elle devrait au moins permettre au téléphone de fournir une expérience utilisateur fluide au quotidien, connaissant Samsung.

Ensuite vient son écran. Point d’AMOLED sur cette gamme de prix, mais un écran IPS TFT de 6,5 pouces affichant une définition HD+ de 1 600 x 720 pixels, avec la présence d’un poinçon en haut à gauche. Le design est sympathique, mais le constructeur coréen doit malheureusement faire des sacrifices afin de faire baisser la facture…

Le Samsung Galaxy A21s se rattrape toutefois avec son module photo composé de 4 capteurs, dont un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur de profondeur de 2 mégapixels et à un autre capteur avec objectif macro de 2 mégapixels également. Une belle polyvalence, couplée à un appareil de 13 mégapixels pour les selfies.

Où l’acheter ?

Le Samsung Galaxy A21s est disponible depuis le 17 juin 2020 au prix de 239 euros pour la version 3+32 Go (extensible jusqu’à 512 Go via microSD), en trois coloris : noir, blanc et bleu. C’est actuellement la référence la plus abordable du leader en 2020 – en attendant la sortie du Galaxy A11.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir les autres références du constructeur coréen, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung en 2020.