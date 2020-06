Samsung Galaxy A21s officialisé en France : à moins de 250 euros, il mise sur l’autonomie

Le Samsung Galaxy A21s a été officialisé en France. Il s'affiche à un tarif sous la barre des 250 euros et propose une fiche technique solide avec, notamment, une grosse batterie de 5000 mAh.

Le Samsung Galaxy A21s débarque en France dès aujourd’hui. À l’instar du modèle dont il est dérivé, il a vocation à s’installer dans le segment de l’entrée de gamme, mais avec des caractéristiques plus alléchantes pour séduire les consommateurs.

Il faut notamment retenir que le Galaxy A21s se dote d’un écran LCD TFT de 6,5 pouces qui est percé dans le coin supérieur gauche. À l’intérieur, on trouve un Exynos 850 couplé à 3 Go de RAM et à un espace de stockage de 32 Go extensible via microSD jusqu’à 512 Go.

Grosse batterie et triple appareil photo au dos

Samsung met surtout en avant la capacité de la batterie annoncée à 5000 mAh pour garantir une grosse autonomie à l’appareil. La marque insiste aussi sur la présence d’un quadruple appareil photo au dos dont les objectifs sont disposés en L à côté du flash LED. Comptez sur un capteur principal de 48 mégapixels associé à un ultra grand-angle de 8 mégapixels (123 degrés), à un capteur de profondeur pour les portraits de 2 mégapixels et à un capteur avec objectif macro de 2 mégapixels également.

Pour les selfies, le capteur en façade offre une définition de 13 mégapixels.

Prix et disponibilité du Samsung Galaxy A21s en France

Le Samsung Galaxy A21s est disponible à la vente dès aujourd’hui en France. Vous le trouverez au prix public de 239 euros. La marque sud-coréenne semble bien décidée à ne pas perdre la bataille sur le marché de l’entrée de gamme.

Dans le même temps, Samsung France a aussi annoncé l’arrivée du Galaxy A51 5G.