Le Poco F2 Pro passe sous les 350 euros pour les soldes

Il a beau être sorti récemment, le Poco F2 Pro a déjà droit à de nombreuses promotions. La preuve : il est à 348 euros sur Rakuten.

Lancé en mai dernier, le Poco F2 Pro n’a rien à envier à l’Oppo Find X2 Pro ou au OnePlus 8 Pro niveau puissance. Xiaomi propose des performances semblables pour un prix très accessible. Le Poco F2 Pro promet même de faire mieux que le Pocophone F1, et bénéficie déjà d’une belle réduction de 200 euros.

En bref

Le puissant Snapdragon 865 de Qualcomm, compatible 5G

Les performances premium à prix réduit

Le bel écran Super AMOLED de 6,67 pouces sans bulle ni encoche

Au lieu de 549 euros à son lancement, le Xiaomi Poco F2 Pro dans sa version 6+128 Go est aujourd’hui disponible à seulement 348 euros sur Rakuten. De plus, vous recevrez 34,80 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R. Notez que ce smartphone est compatible avec la majorité des bandes de fréquences françaises, dont la B28 pour les abonnés Free mobile.

Notez que le produit est expédié par un vendeur britannique.

Pour en savoir plus 👇

Il y a deux ans, le Pocophone F1 avait déjà créé l’évènement avec des performances dignes d’un smartphone haut de gamme, à un prix très bras. Son successeur, le Poco F2 Pro, s’inscrit dans la continuité. Ce dernier est propulsé par la puce la plus puissante de Qualcomm en 2020, la SnapDragon 865 compatible 5G. Ce SoC premium a déjà fait ses preuves sur d’autres smartphones, d’ailleurs souvent proposés au double du prix du smartphone de Xiaomi.

Cette année, la marque chinoise a tenté de faire le moins de sacrifices possible pour monter en gamme, et effacer les quelques défauts de l’ancien modèle. A la place de la dalle IPS LCD du Pocophone F1, la marque mise sur du Super AMOLED 6,67 pouces affichant une définition maximale de 2 400 x 1 080 pixels. Cette dalle est d’ailleurs entièrement borderless, où la caméra frontale de 20 mégapixels sortira automatiquement via un mécanisme « pop-up » sur la tranche haute du téléphone. Le F2 Pro ne s’embarrasse donc pas d’une encoche comme le F1.

Le Poco F2 Pro dispose de pas moins de 4 capteurs, dont un principal de 64 mégapixels (un Sony IMX686) qui devrait garantir des photos plus claires et plus détaillées. Les autres capteurs vient ensuite compléter le tout avec une belle polyvalence. Pas de véritable fausse note sur cette partie.

Côté autonomie, cette dernière se situe dans la moyenne haute avec une batterie de 4 700 mAh. Le Poco F2 Pro ne vous lâchera pas avant la fin de la journée, même avec une utilisation intensive. De plus, le F2 Pro est compatible avec la charge rapide via USB-C, qui lui permet de passer de 6 à 100 % en 1h20 environ. On regrettera tout de même l’absence de charge sans fil.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Xiaomi Poco F2 Pro.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher de nouvelles offres concernant le Xiaomi Poco F2 Pro.

Notre guide d’achat

Si vous souhaitez découvrir d’autres références disponibles sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 500 euros en 2020.