La version Snapdragon 865+ du Samsung Galaxy Note 20 chute à 670 euros

Le Galaxy Note 20 vient d'arriver et pourtant le nouveau smartphone haut de gamme de Samsung est déjà en promotion chez Rakuten. Sa version avec un SoC Snapdragon 865+ (au lieu de l'Exynos 990) est disponible à seulement 669 euros alors que le prix de départ est de 959 euros en France.

Le Samsung Galaxy Note 20 est le nouveau membre de la famille des flagships de Samsung. C’est un smartphone très séduisant, même s’il faut avouer que son grand-frère le Note 20 Ultra est un modèle un peu (beaucoup ?) plus alléchant sur le papier. Cependant, le prix n’est pas le même entre les deux, d’autant plus que les petites concessions à faire sont bien moins dérangeantes avec presque 300 euros de réduction sur ce Note 20 classique.

Le magnifique écran Infinity-O

La puissance du Snapdragon 865+

Le stylet de la gamme Note

Au lieu de 959 euros pour le modèle Exynos, vous pouvez aujourd’hui acquérir le Samsung Galaxy Note 20 à 669 euros sur Rakuten dans sa version Snapdragon 865+. Cela représente tout de même 300 euros de différence entre les deux.

Au-delà de la 5G, notez d’ailleurs ce smartphone est également compatible avec toutes les fréquences 4G françaises.

Niveau design, le Samsung Galaxy Note 20 possède quelques différences avec l’Ultra. Tout d’abord, les bords de l’écran ne sont pas incurvés et surtout le dos n’est ici pas en verre, mais dans un plastique qui tente d’imiter le matériau plus haut de gamme.

L’écran 6,7 pouces est composé d’une dalle AMOLED qui offre une qualité d’affichage exemplaire. Quand il s’agit d’écran, Samsung sait faire et il le prouve encore ici. On retrouve aussi le poinçon pour loger l’appareil photo avant qui reste la meilleure option pour profiter de bordures très fines. Cependant, l’absence d’un taux de rafraîchissement élevé qui reste ici bloqué à 60 Hz est un point qui nous chiffonne un peu.

Cette version du Galaxy Note 20 embarque ensuite le SoC Snapdragon 865+ avec 8 Go de mémoire vive. Autant vous dire que vous ne devriez pas rencontrer beaucoup de ralentissements grâce à ce combo ultra performant. Les tâches quotidiennes comme la navigation ou les tâches plus gourmandes comme le gaming tourneront sans problèmes. Sa batterie de 4 300 mAh devrait d’ailleurs vous permettre de tenir une journée loin de son chargeur.

Là où Samsung mise encore beaucoup avec ses flagships, c’est la photo. On a ici un triple capteur photo avec un capteur classique de 12 MP, un second capteur de 64 MP pour les zooms et un ultra grand-angle de 12 MP. Les clichés sont presque tout le temps réussi et le Note 20 est à la hauteur de sa gamme de prix. Il ne va pas aussi haut que l’Ultra, mais il reste excellent dans ce domaine.

Enfin, comment aborder la gamme Note sans parler du stylet ? Ce S Pen est au centre de l’expérience utilisateur et permet d’ajouter de nombreuses fonctionnalités au smartphone comme pouvoir prendre des notes à la main directement sur l’écran ou des mouvements « Air Action » pour contrôler le smartphone avec le stylet sans même toucher le téléphone.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre prise en main du Samsung Galaxy Note 20.

