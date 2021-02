Où acheter le Google Pixel 4a au meilleur prix en 2021 ?

Après de nombreux reports, le Google Pixel 4a est enfin devenu une réalité ! Il est disponible chez la majorité des e-commerçants. Son prix ? Seulement 349 euros pour cet excellent photophone.

La crise que nous traversons en ce moment n’a pas aidé le Google Pixel 4a à arriver en temps et en heure dans nos frontières. Quoi qu’il en soit, le successeur de l’excellent Pixel 3a est désormais là ! On a d’ailleurs pu le tester à la rédaction et il faut dire que ce smartphone nous a tout de suite séduits pour principalement deux choses : sa compacité et ses performances étonnantes en photographie.

Où l’acheter ?

Le Google Pixel 4a est disponible dans sa version 6/128 Go à 349 euros.

Voici la liste des revendeurs :

Vous trouverez d’autres offres en consultant le tableau ci-dessous.

Pour tout savoir sur le Google Pixel 4a

Rien qu’en regardant le Pixel 4a on sent la volonté de Google d’améliorer la formule gagnante de l’ancien modèle. Le design est bien plus moderne qu’auparavant, avec dorénavant de fines bordures tout autour de l’écran et la présence d’un poinçon pour dissimuler une caméra. La dalle, OLED affichant une définition Full HD+, profite d’ailleurs d’une bonne luminosité. Notre sonde associée au logiciel CalMan de Portrait Displays a mesuré un pic à 647 cd/m². Le plus agréable reste toutefois sa petite diagonale de 5,8 pouces qui tient bien en main.

Au dos, on retrouve un capteur d’empreintes digitales plutôt réactif et, surtout, le module photo. C’est en effet le principal atout de ce Pixel 4a. Son capteur 12 mégapixels avec un objectif ouvrant à f/1,7 et associé à un flash LED capture des clichés tout simplement remarquables pour cette gamme de prix. Il ne jouit pas d’une grande polyvalence, mais de nombreuses fonctionnalités sont là pour varier les plaisirs, comme le joli mode HDR, l’excellent mode portrait ou encore l’incroyable mode « Night Sight » qui permet de prendre de belles photos de nuit. Bref, c’est sans aucun doute le meilleur de sa catégorie !

En ce qui concerne le reste de la fiche technique, il est propulsé par un Snapdragon 730 avec 6 Go de mémoire vive. Ce n’est pas aussi puissant que ce que propose la concurrence sur la même gamme de prix, mais c’est amplement suffisant pour profiter d’une expérience utilisateur parfaitement fluide au quotidien, avec même la possibilité de faire tourner quelques jeux 3D. Il ne faut juste pas être trop gourmand, comme pour l’autonomie qui semble déjà en dessous de la moyenne avec une batterie de 3 140 mAh.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Google Pixel 4a.

Notre vidéo