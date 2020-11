Où acheter le Realme 7 au meilleur prix en 2020 ?

Le Realme 7 est le récent smartphone entrée de gamme de la marque chinoise et il compte bien se faire une place sur le marché grâce à un rapport qualité/prix très alléchant. Vous souhaitez l'obtenir au meilleur prix ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment.

Realme est un sérieux concurrent de Xiaomi. Il propose lui aussi des smartphones bien lotis avec un prix très agressif pour pénétrer le marché et, ainsi, convaincre les utilisateurs et utilisatrices, comme c’est le cas avec son récent représentant de l’entrée de gamme : le Realme 7.

Ce dernier à de quoi plaire avec une fiche technique très intéressante pour le prix auquel il est lancé en France. C’est actuellement le meilleur adversaire du Xiaomi Redmi Note 9 !

Où l’acheter ?

Le Realme 7 est actuellement disponible à 179 euros au lieu de 199 pour la version 4+64 Go en exclusivité sur Cdiscount et le site officiel de la marque.

Vous pouvez également le trouver chez d’autres revendeurs en consultant le tableau ci-dessous.

Tout savoir sur le Realme 7

Le Realme 7 est peut-être un téléphone entrée de gamme, mais il s’inscrit clairement dans la veine des smartphones de son époque avec un design où l’écran borderless est poinçonné, ici en haut à gauche. Les bordures sont plutôt fines, sauf pour le menton. La dalle IPS LCD de 6,5 pouces affichant une définition Full HD+ a d’ailleurs la particularité de proposer un taux de rafraichissement à 90 Hz.

Il est ensuite propulsé par un Helio G95, une puce plus ou moins équivalente à un Snapdragon 720G. Les SoC de MediaTek ont clairement regagné de l’intérêt depuis que Xiaomi avait équipé son Redmi Note 8 Pro avec le performant Helio G90T. Les performances sont au rendez-vous et le Realme 7 n’aura aucun mal à faire tourner des jeux gourmands comme PUBG, Fortnite ou Call of Duty Mobile pour ne citer qu’eux.

Ce smartphone va également être apprécié avec une autonomie qui s’annonce très confortable grâce à sa grosse batterie de 5 000 mAh. Sur le papier, c’est l’assurance de tenir pendant au moins deux jours loin du chargeur. D’ailleurs, il est même compatible avec la charge rapide jusqu’à 30 W pour récupérer rapidement des pourcentages en cas de besoin.

Pour la photo, signalons enfin que le Realme 7 profite exactement du même module photo 64 + 8 + 2 + 2 mégapixels que sa déclinaison Pro. Nous avons testé cette dernière et il faut dire que la qualité est plutôt bonne avec une belle polyvalence, en passant par le mode portrait, ultra grand-angle, macro, où même le mode nuit est efficace sans non plus faire de miracles. C’est plutôt appréciable pour un smartphone qui coûte plus de 100 euros de moins que le Realme 7 Pro.

Pour aller plus loin

Afin de découvrir tous les smartphones Realme, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide dédié afin de comprendre précisément la gamme du constructeur chinois.