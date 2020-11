Le Oppo Find X2 Lite compatible 5G est 70 € moins cher sur Amazon

Si vous recherchez un bon rapport qualité/prix pour un smartphone 5G, voici le Oppo Find X2 Lite. Il a tout pour plaire, surtout avec un prix qui descend de 449 à seulement 379 euros sur Amazon.

Le Oppo Find X2 Lite est un bon smartphone. Il est en concurrence avec le OnePlus Nord ou encore le Xiaomi Mi 10 Lite, mais était jusqu’à présent plus cher que ces derniers. C’est maintenant de l’histoire ancienne grâce à une réduction de 70 euros sur le prix d’origine de ce smartphone 5G.

En bref

Un bel écran OLED de 6,4 pouces

La puissance du Snapdragon 765G

Les améliorations de l’interface ColorOS 7

Au lieu de 449 euros, le Oppo Find X2 Lite est aujourd’hui proposé en promotion à 379 euros sur Amazon. Le smartphone est disponible en deux coloris : blanc perle et noir lunaire.

Pour en savoir plus 👇

Le Oppo Find X2 Lite n’a absolument rien en commun avec l’excellente version Pro du constructeur. Sauf, peut-être, le fait qu’ils sont tous les deux des champions sur leur segment respectif. Pour moins 400 euros, c’est le seul smartphone capable de rivaliser avec le OnePlus Nord et le Xiaomi Mi 10 Lite.

Son design est assez classique, avec notamment ce look borderless qui laisse apparaitre une légère encoche en forme de goutte d’eau. Le smartphone a toutefois le mérite de s’équiper d’un écran OLED de 6,4 pouces affichant une définition Full HD+ et c’est déjà bien, même si on aurait apprécié un taux de rafraichissement plus élevé que 60 Hz. On retrouve également sous la dalle le capteur d’empreintes digitales et un capteur photo 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels au dos.

Comme le Nord et le Mi 10 Lite, le smartphone de Oppo est propulsé par le Snapdragon 765G, ici épaulé par 8 Go de RAM. C’est une configuration qui n’a à ce jour presque rien à envier aux puces premium de Qualcomm tant l’expérience utilisateur se veut sensiblement la même, avec une interface et une navigation toujours fluides, ainsi que des graphismes poussés (presque) au maximum dans les jeux 3D. Même la compatibilité avec la 5G est assurée.

Du côté de l’autonomie, le Find X2 Lite se situe dans la moyenne en intégrant une batterie de 4 025 mAh qui devrait facilement lui permettre de tenir toute une journée entière loin du chargeur. On apprécie par ailleurs son système de charge rapide VOOC 4.0 à 30 W très efficace.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Oppo Find X2 Lite.

Pour aller plus loin

