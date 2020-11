La version 128 Go de l’iPhone SE chute à moins de 450 € avec ce code promo

L'iPhone SE de 2020 est un smartphone qui mêle le design du passé avec la technologie moderne. Sa version 128 Go se négocie aujourd'hui à 449 euros au lieu de 539 grâce à un code promo sur Rakuten.

En 2020, Apple a renoué avec les smartphones compacts. On le voit avec l’iPhone 12 Mini qui arrive très prochainement et, avant lui, avec la récente version de l’iPhone SE. Ce dernier est surtout beaucoup moins cher que les nouveaux flagships de la Pomme et l’écart se creuse encore plus avec une réduction de 90 euros.

En bref

La compatibilité charge sans fil

Le petit format agréable en main

La puissance élevée de la puce A13 Bionic

Au lieu de 539 euros, la version 128 Go de l’iPhone SE 2020 passe aujourd’hui au prix avantageux de 449 euros sur Rakuten en utilisant le code promo RAKUTEN15. De plus, vous vous recevrez un peu plus de 20 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Pour compléter votre achat avec un autre produit Apple, notez que les écouteurs sans fil AirPods Pro avec réduction de bruit sont également à prix réduit sur Rakuten et passent à 184 euros avec le code promo RAKUTEN15.

Pour en savoir plus 👇

L’iPhone SE 2020 est un smartphone qui tire sur la corde de la nostalgie en signant le retour du design classique des smartphones d’Apple post 2018. On retrouve alors des airs d’iPhone 8 avec des grosses bordures en haut et en bas de l’écran Retina (compatible TrueTone) de 4,7 pouces ainsi que le fameux bouton Home équipé de Touch ID.

Cela ne l’empêche pas d’être un bon smartphone. Sous ce petit gabarit se cache la puissante puce A13 Bionic, soit la même qui propulse les différents iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Cette configuration fait désormais partie de l’ancienne génération, mais reste très performante en 2020 pour assurer une expérience utilisateur fluide d’une part et faire tourner de nombreux jeux 3D d’autre part.

Il surprend également par son autonomie malgré un tout petit format. Sa batterie de 1 624 mAh semble limiter sur le papier, mais les optimisations d’iOS lui permettent dans les faits – et à notre grande surprise – de tenir une journée entière loin du chargeur. De plus, la charge sans fil est même de la partie.

L’iPhone SE ne promet enfin pas une grande polyvalence avec son mono capteur photo de 12 mégapixels. Cependant, cet appareil a déjà fait ses preuves sur le XR pour capturer des clichés jolis et finement détaillés. Quelques possibilités sont tout de même au rendez-vous : mode portrait, Smart HDR, vidéo en 4K à 60 fps, etc.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de l’Apple iPhone SE 2020.

