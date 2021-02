100 euros de remise et un casque audio offert avec l’Oppo Reno4 chez RED

C’est au tour de l'Oppo Reno4 de profiter des soldes d’hiver pour afficher un prix réduit. En effet, il profite d’une ODR de 100 euros qui fait chuter son prix à 349 euros. Et si vous le prenez chez RED, vous bénéficiez en plus d’un casque Bang & Olufsen gratuit.

S’il possède une version Pro plus musclée, ainsi qu’une mouture plus accessible avec le Reno4 Z, l’Oppo Reno4 reste un smartphone milieu de gamme bien équilibré. Cela dit son prix l’empêchait de représenter une option sérieuse face à la concurrence. Un point noir qui n’est plus qu’un mauvais souvenir pendant les soldes d’hiver puisqu’il profite d’une ODR chez RED.

En bref :

Une excellente autonomie ;

Un superbe écran AMOLED de 6,5 pouces ;

Un snapdragon 765G pour de bonnes performances.

L’Oppo Reno4 est ainsi proposé à 349 euros chez RED grâce à une ODR de 100 euros. Mais l’opérateur va plus loin en offrant également un casque audio Bang & Olufsen Beoplay H4 de 2e génération pour tout achat de l’Oppo Reno4.

En savoir plus

L’Oppo Reno4 tire son équilibre des quelques caractéristiques premium qu’il embarque. À commencer par un superbe écran AMOLED de 6,4 pouces parfaitement calibré avec une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement à 60 Hz. Son design est similaire à la version Pro, avec une coque intégralement en Gorilla Glass 3. Un matériau qui renforce l’esthétique luxueuse du smartphone, tout en offrant une très bonne résistance.

Sous le capot, l’Oppo Reno 4 embarque un Snapdragon 765G associé à 8 Go de RAM et à 128 Go de stockage. Un processeur qui offre de bonnes performances au quotidien, mais qui occasionne des surchauffes dans les longues sessions de jeu. Cela dit, il offre une compatibilité avec la 5G.

Enfin, la batterie de 4 020 mAh, elle, confère une autonomie d’une journée et demie par charge. Qui plus est, l’Oppo Reno 4 est compatible avec la charge rapide 65 W, ce qui permet de récupérer de la batterie plus rapidement.

Pour la dimension photographique, l’Oppo Reno4 mise sur un module dorsal triple capteur. Celui-ci est composé d’une caméra principale de 48 mégapixels avec stabilisation optique, d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur monochrome de 2 mégapixels.

