Vous recherchez une tablette tactile abordable avec un écran suffisamment large pour regarder vos séries préférées sur Netflix ? À l’occasion des promotions liées au Black Friday, la Huawei MediaPad T5 avec sa grande dalle de 10 pouces est aujourd’hui remisée à 179 euros sur Amazon, contre 229 euros habituellement.

La tablette MediaPad T5 est l’une des références les plus connues de Huawei. Elle a le mérite de proposer une expérience utilisateur fluide grâce à son Kirin 659, mais surtout un confort de lecture très appréciable grâce à son grand écran de 10,1 pouces. La bonne nouvelle ? Elle est aujourd’hui bradée avec l’arrivée du Black Friday.

La Huawei MediaPad T5 10 en bref

Son écran suffisant large pour regarder des vidéos

Son design soigné avec de belles finitions

Des performances respectables pour son prix

Jusqu’au 2 décembre 2019 (et dans la limite des stocks disponibles), la tablette tactile Huawei MediaPad T5 est disponible à 179 euros sur Amazon, contre 229 euros habituellement.

Retrouvez la Huawei MediaPad T5 10 à 179 €

La Huawei MediaPad T5 10 en détail

Annoncée lors de l’IFA 2018 à Berlin, la MediaPad T5 a le mérite de proposer un design plutôt soigné, avec de belles finitions, même si le résultat se veut finalement très classique avec ses grosses bordures autour de l’écran. Sa dalle IPS LCD affichant une définition Full HD+ de 1 900 x 1 200 pixels s’étend sur une 10,1 pouces, une diagonale idéale pour regarder confortablement du contenu multimédia, n’importe quel type qu’il soit.

La tablette de Huawei est par ailleurs clairement destinée à un usage familial. Ses performances ne cassent pas trois pattes à un canard, mais son Kirin 659 épaulé par 4 Go de mémoire vive suffit amplement pour répondre aux besoins d’une famille, comme naviguer sur Internet, consulter ses mails, regarder des vidéos en streaming ou même jouer à des jeux, en 2D par contre.

Concernant l’autonomie, elle peut facilement être qualifiée de confortable grâce à sa batterie de 5 100 mAh. Cela reste assez faible pour une tablette, mais sachez que l’autonomie en mode veille est particulièrement bien maîtrisée. Elle peut donc facilement tenir entre 2 et 3 jours avant d’éprouver le besoin de se recharger. Enfin, la Huawei MediaPad T5 propose une capacité de stockage de 64 Go (extensible via microSD jusqu’à 256 Go).

Découvrez notre guide d’achat

Afin de découvrir d’autres références, nous vous invitons à consulter notre guide d’achat des meilleures tablettes tactiles en 2019.