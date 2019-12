Commercialisée tout récemment à 1 069 euros, la tablette hybride Microsoft Surface Pro 7 (avec un i5, 8 Go de RAM et SSD 128 Go) est aujourd’hui disponible à 819 euros sur Amazon, soit une réduction de 250 euros quelques semaines après le lancement. Les modèles avec un Intel Core i7 sont également en promotion.

Récemment, Microsoft à mis à jour sa gamme de tablettes Surface avec d’un côté la Pro X et de l’autre la Pro 7. Si cette dernière n’est pas autant premium que la première, elle a néanmoins le mérite d’apporter de nombreuses nouveautés par rapport à l’ancien modèle, notamment avec un processeur Intel de dixième génération et un port USB-C.

Peu de temps après sa commercialisation, cette tablette hybride est déjà en promotion.

La Surface Pro 7 en bref

Une connectique USB-C

La puce Intel de 10ème génération

Un très bon écran avec une définition « 3K »

Au lieu de 1 069 euros, le modèle i5 + 8 Go de RAM + SSD de 128 Go est aujourd’hui disponible à 819 euros sur Amazon, soit une réduction de 250 euros sur son prix d’origine.

Les modèles avec un processeur Intel Core i7 sont également en promotion : i7 + 16 Go de RAM + SSD 256 Go à 1 499 euros (au lieu de 1 669 euros) et i7 + 16 Go de RAM + SSD 512 Go à 1 939 euros (au lieu de 2 119 euros).

La Surface Pro 7 est livrée sans accessoires. Notez que le clavier coûte 124 euros et le stylet 83 euros.

La Surface Pro 7 en détail

La Microsoft Surface Pro 7 est la nouvelle tablette hybride du constructeur. Son design est toujours aussi sobre et élégant qu’auparavant. Les bordures autour de l’écran sont encore plutôt prononcées, mais rien de bien méchant. Son écran au format 2:3 permet déjà d’afficher plus d’informations qu’un écran classique. Ce dernier possède par ailleurs une diagonale de 12,3 pouces et affiche une définition « 3K ».

Par rapport à la Surface Pro 6, ce nouveau modèle a la particularité d’être équipé d’un processeur Intel Core de 10ème génération. Son i5 3470 épaulé par 8 Go de mémoire vive offre en effet une puissance suffisante pour gérer des logiciels gourmands, comme Photoshop par exemple. Il est également équipé d’un SSD 128 Go.

On note par ailleurs une mise à jour de la connectique avec l’apparition d’un port USB-C — comme c’est le cas sur le Surface Laptop 3. Les habituels ports USB A, carteSD et Surface Connect répondent également à l’appel. Enfin, la Surface Pro 7 tourne sous la version complète de Windows 10.

