À 176 euros, la Samsung Galaxy Tab A (2019) est la meilleure des tablettes pas chères

Si vous souhaitez acquérir une tablette pas chère pour naviguer sur Internet et regarder des vidéos, ne vous jetez pas sur les références abordables inconnues au bataillon. Il y a de bien meilleures solutions à petit prix à envisager, dont fait justement partie la Samsung Galaxy Tab A (2019). Cette tablette abordable du constructeur coréen a le mérite de proposer une fiche technique suffisante pour cet usage multimédia, tout en offrant un confort d’utilisation inégalable avec l’interface One UI.

Au lieu de 219 euros à son lancement, la Samsung Galaxy Tab A (2019) est affichée à 189 euros avec Acheter sur Google (via la boutique Boulanger), puis passe à 176 euros grâce à notre code exclusif FRANDROID916.

La Samsung Galaxy Tab A (2019) est peut-être la tablette abordable du constructeur coréen, mais elle fait tout de même son effet avec son esthétique presque borderless. Son écran IPS LCD — affichant une définition Full HD+ de 1 920 x 1 200 pixels — est de bonne facture pour le prix. De plus, sa largeur de 10,1 pouces convient parfaitement à une utilisation multimédia, ce qui est idéal pour dévorer du contenu en tout genre.

Elle s’équipe par ailleurs du SoC Exynos 7904, soit la même puce que le smartphone Galaxy A30. Épaulée par 2 Go de mémoire vive, cette configuration n’est pas forcément catégorisée comme puissante, donc oubliez les jeux 3D. En revanche, la Samsung Galaxy Tab A (2019) convient tout à fait à un usage familial. Elle est donc idéale pour naviguer sur Internet, lire des vidéos sur YouTube, et peut même faire tourner quelques jeux en 2D.

Quoi qu’il en soit, elle offre une expérience utilisateur fluide au quotidien, qui plus est agréable à utiliser grâce à l’interface One UI de Samsung, adaptée sur tablette. En ce qui concerne l’autonomie, elle est quant à elle excellente grâce à une batterie de 6 150 mAh, ce qui nous a permis d’estimer une endurance d’environ 2 jours lors de notre test, en alternant réseau social, streaming, etc.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet de la Samsung Galaxy Tab A (2019).

