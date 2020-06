Forfait mobile : De 3 à 16 euros, trois offres à saisir avant qu’il ne soit trop tard

Cdiscount, RED, ou B&You, proposent chacun des offres sur leur forfaits mobiles qui ne seront bientôt plus disponibles. De 2,99 euros par mois pour 30 Go à 16 euros pour 100 euros, voici celles à ne pas manquer.

Après les offres des French Days, les opérateurs et autres MVNO reviennent à des offres plus classiques sur les forfaits mobiles, certaines promotions restent à saisir aujourd’hui avant de nouveaux remaniements qui auront lieu demain ou après-demain. Il y a en a pour tous les goûts ce lundi :

Vous trouverez plus détails plus bas.

Cdiscount mobile 30 Go

Le forfait mobile en série limitée chez Cdiscount à 2,99 euros par mois fait partie de ces forfaits à prix très bas, mais pendant une durée limitée puisque le tarif ne s’applique que pendant 6 mois. Cette offre inclut les appels, SMS, MMS illimités avec 30 Go de données 4G en France Métropolitaine. C’est une enveloppe plus que suffisante au quotidien, d’autant plus si vous vous connectez de temps en temps à un réseau Wi-Fi.

Depuis l’Europe et les DOM (38 destinations au total), on retrouve les mêmes conditions concernant les appels, SMS, MMS en illimité, mais uniquement vers un numéro français. En ce qui concerne la data à l’étranger, Cdiscount met le paquet en proposant également 10 Go. Passées les 6 mois, il faudra débourser 12,99 euros par mois, mais on rappelle que l’offre est sans engagement, vous pouvez donc changer dès la fin de la période promotionnelle. Nous avons même un outil pour vous le rappeler.

C’est le dernier jour pour l’offre.

Retrouvez le forfait Cdiscount 30 Go à 2,99 €/mois pendant 6 mois

B&You 60 Go

Les séries spéciales B&You sont toujours aussi appétissantes avec jusqu’au 9 juin un forfait 60 Go, appels, SMS, MMS illimités et avec 10 Go dans l’UE pour 11,99 euros par mois. Petit bonus avec 3 mois de Spotify Premium offert. Comme toutes les séries spéciales de l’opérateur, c’est toujours sans engagement et le prix ne changera pas au bout d’un an. Notez que RED propose une offre similaire, avec 60 pour 12 euros, mais avec 8 Go « seulement » dans l’Union européenne.

Retrouvez le forfait B&You 60 Go à 11,99 euros

B&You ou RED 100 Go

Pour les gros consommateurs de data, vous pouvez vous tournez vers les offres 100 Go de B&You ou de RED. Les deux opérateurs proposent leurs offres à des prix très proches : 15,99 ou 16 euros, respectivement. Dans les deux cas vous avez 100 Go de data, appels SMS et MMS illimités ainsi que 10 Go en Europe. Bouygues a toutefois un petit avantage grâce à Spotify Premium offert pendant 3 mois. RED est quant à lui plus modulable, grâce notamment à son option 15 Go dans l’UE, les USA, le Canada et la Suisse pour 5 euros de plus par mois.

Les offres sont disponibles jusqu’au 8 (RED) ou 9 juin (B&You)

Retrouvez le forfait B&You 100 Go à 15,99 €/mois

Retrouvez le forfait RED 100 Go à 16 euros

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir d’autres offres mobiles sur le marché, nous vous invitons enfin à utiliser notre comparateur pour dénicher le meilleur forfait sans engagement qui correspond à vos besoins.