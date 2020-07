Forfait mobile : deux offres en promotion dès 4,99 € sur les réseaux Orange ou SFR

Prixtel vous propose de ne payer que les données mobiles que vous consommez grâce à deux forfaits mobiles ajustables qui s'adaptent à votre consommation. En plus, l'opérateur laisse le choix de la couverture réseau entre celle d'Orange et SFR.

L’opérateur français Prixtel propose actuellement deux forfaits mobiles ajustables en promotion, pour deux types d’usages. Le complet se destine plutôt aux utilisateurs avec une consommation modérée de données mobiles, tandis que la Giga Série profite, elle, d’une très grande enveloppe de data. Dans les deux cas, vous avez le choix de la couverture réseau entre celle d’Orange et SFR.

Forfait mobile Le complet dès 4,99 euros

Le complet de Prixtel est un forfait mobile ajustable sans engagement en promotion jusqu’au 14 juillet. Celui-ci se décompose en trois paliers mensuels différents, afin de s’adapter au mieux à la consommation Internet de chacun. Voici comment ils se présentent :

4,99 euros : entre 0 et 5 Go de données consommées

: entre 0 et 5 Go de données consommées 9,99 euros : entre 5 et 15 Go de données consommées

: entre 5 et 15 Go de données consommées 14,99 euros : entre 15 Go et 50 Go de données consommées

En revanche, les appels, SMS et MMS illimités en France et en Europe sont toujours inclus dans Le complet, même pour le palier à 4,99 euros par mois. C’est un prix extrêmement compétitif pour les personnes qui consomment peu de données mobiles, ou bien celles qui ont une consommation irrégulière.

Pour les séjours en Europe, une enveloppe de 7,5 Go de data est incluse dans le forfait (5 Go si vous restez au premier palier).

Forfait mobile Giga Série dès 12,99 euros

Si la quantité de données mobiles n’est pas suffisante dans Le complet, Prixtel propose depuis peu la Giga Série. Il est également en promotion jusqu’au 14 juillet, avec un mois d’abonnement offert et un prix qui n’augmente pas au bout d’un an. Son fonctionnement est similaire, mais les paliers sont différents et bien plus généreux :

12,99 euros : entre 0 et 50 Go de données consommées

: entre 0 et 50 Go de données consommées 18,99 euros : entre 50 et 100 Go de données consommées

: entre 50 et 100 Go de données consommées 24,99 euros : entre 100 et 200 Go de données consommées

Là encore, les appels, SMS et MMS sont illimités en France et en Europe. Naturellement, la quantité de données disponible à l’étranger est supérieure et passe à 12 Go, qu’importe le palier dans lequel vous vous situez. Enfin, les SMS et MMS sont illimités vers les États-Unis pour le dernier palier à 24,99 euros.

Le choix de la couverture réseau entre celle d’Orange et SFR

En tant que MVNO, Prixtel s’appuie sur les infrastructures réseaux des opérateurs historiques pour proposer ses services. Ainsi, Prixtel utilise les antennes d’Orange et SFR partout en France. Plutôt que d’assigner automatiquement l’une ou l’autre des couvertures réseaux, Prixtel vous laisse le choix lors de la souscription.

Pour faciliter cette décision, un outil basé sur les données de l’ARCEP est mis à disposition lors de la souscription. Celui-ci permet de connaître la qualité du réseau à une adresse donnée, comme celle de votre domicile par exemple. Cela vous assure d’avoir le meilleur réseau possible. Et si vous déménagez, sachez qu’il est possible de changer de couverture réseau sur simple demande.